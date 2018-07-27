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'ın uygunsuz fotoğraflarını kimin sızdırdığı belli oldu

Oyuncu ile boşanma aşamasında olduğu eşi 'nun geçen aylarda da hızla yayılan müstehcen fotoğraflarının nasıl sızdırıldığı ortaya çıktı. Fotoğrafları sosyal medyaya sızdıran kişinin kimliği ise sizi şoke edecek



Her şey, Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlu'nun yüzü gözü dağılmış fotoğrafının, Şarapçıoğlu'nun Instagram hesabından paylaşılması ile başlamıştı. Bu fotoğraf sonrası Berk Oktay'ın da çıplak fotoğrafları yayılmıştı.

Berk Oktay, geçen aylarda sosyal medya üzerinden yayılan uygunsuz fotoğraflarını kimin servis ettiğine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.
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  • 27 Temmuz 2018, Cuma 14:45
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