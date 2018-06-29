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Oyuncu Berk Oktay'dan skandal görüntü! Yine hacklendi

Ünlü oyuncu Berk Oktay'ın başı 'hackerlar' ile dertte. Sosyal medya hesapları ele geçirilen Oktay'ın uygunsuz görüntüleri yayınlandı.

Oyuncu Berk Oktaydan skandal!

Ünlü oyuncu Berk Oktay'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Şarapçıoğlu geçtiğimiz aylarda yaptığı bir paylaşımla herkesi şoke etmiş, 'Kocam beni dövdü yardım edin!' açıklamasıyla bandajlı bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı.

  • 29 Haziran 2018, Cuma 19:16
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