Oyuncu Berk Oktay'dan skandal görüntü! Yine hacklendi

Ünlü oyuncu Berk Oktay'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Şarapçıoğlu geçtiğimiz aylarda yaptığı bir paylaşımla herkesi şoke etmiş, 'Kocam beni dövdü yardım edin!' açıklamasıyla bandajlı bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı.