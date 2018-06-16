Oyuncu Berk Oktay ile eşi Merve Şarapçıoğlu'nun geçen aylarda sosyal medya hesapları hacklenmiş ve uygunsuz fotoğrafları paylaşılmıştı.
Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu barıştı iddiası
Etiketler: Berk Oktay , Merve Şarapçıoğlu
Oyuncu Berk Oktay ile eşi Merve Şarapçıoğlu'nun geçen aylarda sosyal medya hesapları hacklenmiş ve uygunsuz fotoğrafları paylaşılmıştı.
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