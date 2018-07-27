Yol Durumu
  1. Azra Akın'ın 12 yaşındaki fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

, ' a ateş püskürmeye devam ediyor!

Geçtiğimiz gün ünlü şarkıcı 'nin annesinin etmesi üzerine bir televizyon programında Gülnihal Açıkgöz'ün intihar ettiğini söyledi. Bunu duyan şarkıcı Hadise, Nur Yerlitaş'a ateş püskürdü. Şarkıcı, "Benden özür dilesin" diyen Nur Yerlitaş'a "Annemi malzeme etmenize izin vermem" dedi. Gelişme sonrası Nur Yerlitaş sosyal medya hesabını yorumlara kapattı.

Hadise, Nur Yerlitaş a ateş püskürmeye devam ediyor!

Hadise'nin annesinin intihar girişiminde bulunduğu iddiası magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. İddianın yayılmasının ardından Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk intihar iddiasını yalanladı, "Gıda zehirlenmesi"açıklamasını yaptı.

Ancak daha sonra modacı Nur Yerlitaş, Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihar ettiğini doğrulayan bir açıklama yaptı.

Etiketler: , ,
  • 27 Temmuz 2018, Cuma 13:35
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar