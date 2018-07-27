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"Recep İvedik 6" Karacabey Longozu'nda çekilecek! "Recep İvedik 6" ne zaman vizyona girecek?

Recep İvedik 6nın nerede çekileceği belli oldu!

Şahan Gökbakar, yönetmen kardeşi Togan Gökbakar ve yapımcı Çağrı Özeren ile Karacabey ilçesini ziyaret etti. İlçe Belediye Başkanı Ali Özkan ile bir araya gelen Gökbakar, "Recep İvedik 6" filmiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Serinin son filmini Karacabey'de çekmeye karar verdiklerini söyleyen Gökbakar, Belediye Başkanı Ali Özkan'ın, elinden gelen desteğini verdiğini ifade etti.

  • 27 Temmuz 2018, Cuma 16:38
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