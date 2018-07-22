Çapkın şovmen Mehmet Ali Erbil, tepkilere rağmen genç sevgili alışkanlığından vazgeçmedi. Geçtiğimiz yıl 27 yaşındaki Nevin adındaki şarkıcıyla aşk yaşayan 61 yaşındaki şovmen, bu kez de kancayı 22 yaşındaki Alisa Nasya adlı bir güzele taktı. 3 çocuk babası Mali, küçük kızı Yasmin ile akran olan genç sevgilisinin doğum günü için önceki gün parti verdi. Kızı yaşındaki güzelle aşk yaşayan Erbil'e sosyal medyada 'azgın teke' eleştirileri yapıldı!
Azgın Teke!
Çapkın şovmen Mehmet Ali Erbil, tepkilere rağmen genç sevgili alışkanlığından vazgeçmedi. Geçtiğimiz yıl 27 yaşındaki Nevin adındaki şarkıcıyla aşk yaşayan 61 yaşındaki şovmen, bu kez de kancayı 22 yaşındaki Alisa Nasya adlı bir güzele taktı. 3 çocuk babası Mali, küçük kızı Yasmin ile akran olan genç sevgilisinin doğum günü için önceki gün parti verdi. Kızı yaşındaki güzelle aşk yaşayan Erbil'e sosyal medyada 'azgın teke' eleştirileri yapıldı!
Etiketler: mehmet ali erbil , Alisa Nasya , genç sevgili
- 22 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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