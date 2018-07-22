Azgın Teke!

şovmentepkilere rağmenalışkanlığından vazgeçmedi. Geçtiğimiz yıladındaki şarkıcıyla aşk yaşayanbu kez de kancayıadlı bir güzele taktı.küçük kızıolan genç sevgilisinin doğum günü için önceki gün parti verdi.yaşayan Erbil'e sosyal medyadaeleştirileri yapıldı!