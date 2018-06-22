Hayatını İzmir'de sürdüren İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz gün tatil için soluğu Bodrum'da aldı. Ünlü sanatçı, iki günlük tatilinde oğlu İdo'nun adını verdiği teknesiyle koyları gezdi. İmparator, tatil sonunda teknesini özel olarak vinçle kamyona yükletip İzmir'e gönderdi. Bu durum ise "İbo nereye, İdo oraya" esprisi yaptırdı.
DOĞAN SAVAŞ
DOĞAN SAVAŞ
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