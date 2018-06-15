İspanya'ya giden Dilara Öztunç, seyahatinde köpeklerinin rahatını unutmadı. Barcelona sokaklarında gezintiye çıkan güzel oyuncu, sevimli köpeklerini de pusete koydu. Bu anları instagram'da paylaşan Öztunç'a "Annelik vakti geldi" yorumu yapıldı.
Dilara’nın bebekleri
Etiketler: Dilara Öztunç , Barcelona , İspanya
- 15 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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