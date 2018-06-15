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Dilara’nın bebekleri

Dilara’nın bebekleri
İspanya'ya giden Dilara Öztunç, seyahatinde köpeklerinin rahatını unutmadı. sokaklarında gezintiye çıkan güzel oyuncu, sevimli köpeklerini de pusete koydu. Bu anları instagram'da paylaşan Öztunç'a "Annelik vakti geldi" yorumu yapıldı.
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