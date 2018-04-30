;
Yol Durumu
  1. Yaşar İpek ve Seren Serengil'in nişanında bakın neler yaşandı?

'ın eşi yeniden hacklendi

Ünlü oyuncu 'ın eşi 'nun Instagram hesabı yeniden hacklendi. Hesabı hackleyenler Oktay ve eşinin uygunsuz görüntülerini paylaştı.


Savaşçı dizisinin başrol oyuncularından 'ın eşi 'nun kısa bir süre önce Instagram hesabı birkaç kez hecklenmişti.
Etiketler: , ,
  • 30 Nisan 2018, Pazartesi 13:01
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar