Savaşçı dizisinin başrol oyuncularından Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlu'nun kısa bir süre önce Instagram hesabı birkaç kez hecklenmişti.
Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlu yeniden hacklendi
Ünlü oyuncu Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlu'nun Instagram hesabı yeniden hacklendi. Hesabı hackleyenler Oktay ve eşinin uygunsuz görüntülerini paylaştı.
Savaşçı dizisinin başrol oyuncularından Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlu'nun kısa bir süre önce Instagram hesabı birkaç kez hecklenmişti.
Etiketler: Berk Oktay , Merve Şarapçıoğlu , instagram
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