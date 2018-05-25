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Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşanıyor!

Merve Şarapçıoğlu, boşanma davası açtığı Berk Oktay’a ağır suçlamalarda bulundu: Sadakatsiz biri, bana şiddet de uyguladı. Bana güvenmediği için parasını ailesi yönetiyordu.

'EVLİLİK BİRLİĞİ KURULAMADI'

Berk Oktay-Merve Şarapçıoğlu çifti, boşanma kararı aldı. Şarapçıoğlu, hafta içi boşanma davası açtı. Şarapçıoğlu, verdiği dilekçede evliliklerinin neden yürümediğini anlattı. Eşinin mesleğinin arkasına sığınarak kendisine vakit ayırmadığını, bu yüzden evlilik birliğinin kurulamadığını iddia etti.

  • 25 Mayıs 2018, Cuma 11:02
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