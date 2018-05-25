Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşanıyor!

'EVLİLİK BİRLİĞİ KURULAMADI'
Berk Oktay-Merve Şarapçıoğlu çifti, boşanma kararı aldı. Şarapçıoğlu, hafta içi boşanma davası açtı. Şarapçıoğlu, verdiği dilekçede evliliklerinin neden yürümediğini anlattı. Eşinin mesleğinin arkasına sığınarak kendisine vakit ayırmadığını, bu yüzden evlilik birliğinin kurulamadığını iddia etti.
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