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Hacker dayağı!

Oyuncu ’dan boşanacağı iddia edilen , hacker kurbanı oldu. Hesabı hacklenen genç avukatın burnu sargılı fotoğrafı ‘Kocam beni dövdü, yardım edin’ notuyla paylaşıldı.

Hacker dayağı!
Ünlü oyuncu Berk Oktay'ın avukat eşi Merve Şarapçıoğlu'nun önceki akşam instagram hesabından yapılan paylaşımlar kafaları karıştırdı. Geçtiğimiz ay 2 yıllık eşiyle boşanacağı iddia edilen Şarapçıoğlu, burnunun sargılı halini "Kocam beni dövdü, yardım edin" notuyla paylaştı. Bu paylaşımın ardından genç avukatın hesabından eşiyle kendisinin müstehcen fotoğraflarının da paylaşılmasıyla, gerçek anlaşıldı.

SİBER SALDIRI MAĞDURU
Merve Şarapçıoğlu'nun telefonu ve instagram hesabının hacklendiği öğrenildi. Çiftin avukatı dün sabah şu açıklamayı yaparak Şarapçıoğlu'nun ya uğradığını doğruladı: "Ele geçirilen kişisel instagram
hesabı üzerinden Merve Şarapçıoğlu burun ameliyatı olduğu dönemde çektiği fotoğraflar 'Kocam beni dövüyor, yardım edin' yorumuyla paylaşılmıştır. Burada amaç, ünlü çifti kamuoyu önünde zor duruma düşürmektir."




da birkaç ay önce eşi gibi hacker saldırısına uğramıştı.

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