Hacker dayağı!

Ünlü oyuncu BerkOktay'ın avukat eşi MerveŞarapçıoğlu'nun öncekiakşam instagram hesabından yapılanpaylaşımlar kafaları karıştırdı.Geçtiğimiz ay 2 yıllık eşiyleboşanacağı iddia edilen Şarapçıoğlu,burnunun sargılı halini "Kocambeni dövdü, yardım edin" notuylapaylaştı. Bu paylaşımın ardındangenç avukatın hesabından eşiylekendisinin müstehcen fotoğraflarınında paylaşılmasıyla, gerçek anlaşıldı.
SİBER SALDIRI MAĞDURU Merve Şarapçıoğlu'nun telefonu ve instagram hesabının hacklendiği öğrenildi. Çiftin avukatı dün sabah şu açıklamayı yaparak Şarapçıoğlu'nun siber saldırıya uğradığını doğruladı: "Ele geçirilen kişisel instagram hesabı üzerinden MerveŞarapçıoğlu burun ameliyatı olduğudönemde çektiği fotoğraflar 'Kocambeni dövüyor, yardım edin' yorumuylapaylaşılmıştır. Burada amaç, ünlüçifti kamuoyu önünde zor durumadüşürmektir."
Berk Oktay da birkaç ay önce eşi gibi hacker saldırısına uğramıştı.
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