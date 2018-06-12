

Güzel oyuncu Ceyda Tepeliler olay yaratan açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu Ceyda Tepeliler Instagram sayfasından galerici sevgilisinin adını ve fotoğrafını açık açık ifşa edip altına "Neden ayrıldınız diyorsunuz. Çünkü kadınlara öldürürcesine şiddet uygulayan, eve eskort çağıran, hastalık halinde yalan söyleyen ve aldatan bir tip (İnsan diyemeyeceğim) kurtulduğum için mutluyum" yazdı.