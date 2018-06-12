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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. Bir taciz şoku daha! FOX'un skandalı büyüyor

'den olay açıklamalar!


Güzel oyuncu olay yaratan açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu Ceyda Tepeliler Instagram sayfasından galerici sevgilisinin adını ve fotoğrafını açık açık ifşa edip altına "Neden ayrıldınız diyorsunuz. Çünkü kadınlara öldürürcesine şiddet uygulayan, eve eskort çağıran, hastalık halinde yalan söyleyen ve aldatan bir tip (İnsan diyemeyeceğim) kurtulduğum için mutluyum" yazdı.

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  • 12 Haziran 2018, Salı 10:49
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