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Şempanze kampanyası

Şempanze kampanyası
Yıllar önce Nepal'de nüfusları hızla azalan kaplanları kurtarmak için 3 milyon dolarlık bağış yapan Leonardo DiCaprio, bu kez de bölgedeki hayvan kaçakçılığı için kolları sıvadı. Ünlü yıldız, sirklere gönderilen şempanzeler için kampanya başlattı...
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  • 01 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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