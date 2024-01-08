Uzmanı beyin tümörüne karşı uyardı: İşte bilinmesi gerekenler...

Beyin tümörü , beyin deki hücrelerin anormal veya kontrolsüz büyümesi olarak tanımlanıyor. Tümörler, iyi huylu ( kanser yapıcı olmayan) veya kötü huylu (kanser yapıcı) olarak ikiye ayrılıyor. Beyinde yerleştiklerinden iyi huylu bir tümör bile tehlikeli olabiliyor. Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, beyin tümörleriyle ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor:

BAZEN AGRESİF OLABİLİRLER

Beyin, kafatası ile çevrilidir. Bu, tümörün büyürken normal beyin dokularına basınç uygulamaya başlaması demektir. Bu durum da iltihaba ve beyin şişmesine neden olabilir. Bu nedenle her iki tip tümörün de mümkün olduğunca çabuk tedavi edilmesi çok önemlidir.

Tümör, beynin kendisinden kaynaklandığı durumlarda ortaya çıktıysa birincil beyin tümörü olarak adlandırılır. Bazen kanser, beyne akciğer veya göğüs gibi başka alanlardan yayılabilir. O zaman bu tip tümörler, ikincil (veya metastatik) beyin tümörü olarak adlandırılır. Diğer kanserlerle karşılaştırıldığında beyin tümörleri nispeten az görülmektedir; ancak yerleşimleri ve bazen agresif yapılarından ötürü tehlikeli oldukları düşünülmektedir.