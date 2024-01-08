Uzmanı beyin tümörüne karşı uyardı: İşte bilinmesi gerekenler...

Beyin tümörü, beyindeki hücrelerin anormal veya kontrolsüz büyümesi olarak tanımlanıyor. Tümörler, iyi huylu (kanser yapıcı olmayan) veya kötü huylu (kanser yapıcı) olarak ikiye ayrılıyor. Beyinde yerleştiklerinden iyi huylu bir tümör bile tehlikeli olabiliyor. Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, beyin tümörleriyle ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor:
BAZEN AGRESİF OLABİLİRLER
Beyin, kafatası ile çevrilidir. Bu, tümörün büyürken normal beyin dokularına basınç uygulamaya başlaması demektir. Bu durum da iltihaba ve beyin şişmesine neden olabilir. Bu nedenle her iki tip tümörün de mümkün olduğunca çabuk tedavi edilmesi çok önemlidir.
Tümör, beynin kendisinden kaynaklandığı durumlarda ortaya çıktıysa birincil beyin tümörü olarak adlandırılır. Bazen kanser, beyne akciğer veya göğüs gibi başka alanlardan yayılabilir. O zaman bu tip tümörler, ikincil (veya metastatik) beyin tümörü olarak adlandırılır. Diğer kanserlerle karşılaştırıldığında beyin tümörleri nispeten az görülmektedir; ancak yerleşimleri ve bazen agresif yapılarından ötürü tehlikeli oldukları düşünülmektedir.
SABAHLARI ŞİDDETLİ KUSMA
Beyin tümörleri sıklıkla normal beyin dokusuna hücum eder veya baskı yaparlar. Belirtiler de o basınç nedeniyle ortaya çıkar. Beyin tümörünün yerleşim yerine göre kişide farklı tipte belirtiler oluşabilir.
Ancak, zihinsel hastalıklar dâhil başka hastalıklar da bu belirtilere neden olmaktadır. Devamlı süren bir ağrı, özellikle sabahları şiddetli olan kusma, zihinsel becerilerde düşüş, görme problemleri, konuşma zorlukları, uyanıklığın azalması, duyma kaybı, bozulmuş koku duyusu, hıçkırıklar, el titremesi, vücutta his azalması, sarsaklık, uyuşukluk, yüz felci ve menopozdan önce adet kanamalarının kesilmesinden birini veya daha fazlasını yaşarsanız, vakit kaybetmeden doktorunuza gidin.