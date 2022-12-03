Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Sağlık
    • 03.12.2022 23:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.12.2022 23:55
    ABONE OL

    Türkiye sağlık hizmetinde Avrupa'yı geride bıraktı! Bakan Koca: Dünyanın gözünde tütüyor!

    Türkiye son 20 yılda sağlık alanında yaptığı yatırımlarla, büyük bir devrim gerçekleştirdi. Yabancıların da sağlık turizmi adına en güçlü seçeneklerden biri haline gelen Türkiye, son teknolojiye sahip tıbbi cihazlar ve yaşam destek üniteleri, uluslararası standartlarda donanıma sahip ameliyathanelerle donatılmış şehir hastaneleriyle sağlık hizmetinde çıtasını yükseğe çıkardı. Randevularını iptal etmeyen hastaların neden olduğu sıknıtıları gerekçe gösteren taraflı çevreler, yapılanları karalama çabasına girdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaştığı resmi verilerle Türkiye'nin vatandaşına sağlık hizmeti ulaştırmada birçok Avrupa ülkesini açık ara geride bıraktığı gösterdi.

    AJANSLAR
    Sağlık Bakanı Koca paylaştı: Dünyanın gözünde tütüyor!

    Alınan randevulara gidilmemesi nedeniyle, hastaların tedavi sürecinde yaşanan aksama art niyetli çevreler tarafından istismar edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye, İngiltere ve Fransa'nın sağlık sistemine ilişkin bazı verileri paylaştı. Veriler, vatandaşların sağlık hizmetine ulaşma noktasında avantajlarını ortaya çıkardı.

    DÜNYANIN GÖZÜNDE TÜTÜYOR!
    Koca, Avrupa medyasına göre, İngiltere'de muayene olabilmek için bekleyen 7,1 milyon kişi bulunurken Türkiye'de sadece uzman hekim günlük ortalama randevu sayısının 945 bin olduğuna dikkati çekti.

    Koca, şunları kaydetti:
    Avrupa medyasına göre, Fransa'da 15 milyondan fazla insan, pratisyen hekime ulaşmakta zorluk yaşıyor. Türkiye'de, yılın ilk 10 ayında aile hekimliklerimizde 248 milyon 335 bin muayene yapıldı. Günlük ortalama muayene sayısı 827 bin 783. Bu sağlık sistemi dünyanın gözünde tütüyor.

    GİMEYECEĞİNİZ RANDEVUYU İPTAL EDİN!
    Bakan Koca, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından MHRS randevu sistemi ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.



        Bakan Koca, "Bu yılın ilk 10 ayında MHRS üzerinden 200 milyon randevu alındı. Günlük randevu sayısı salgından öncesine kıyasla yüzde 40 artışla 945 bine ulaştı. Buna rağmen, ihtiyacı öncelikli çok sayıda kişi randevu almakta zorlanıyor. Gitmeyeceğiniz randevuyu MHRS üzerinden iptal edin." dedi.



        Daha önce de Bakan Koca, "MHRS üzerinden aldığı randevuya gaelmeyenlerimizin sayısı, randevu almakta güçlük yaşayanlardan sizce az mı, fazla mı? Gelmeyeceğiniz randevuyu iptal edin. Sorunun önemli bir kısmını birlikte çözelim." ifadelerine yer vermişti.



        Sağlık Bakanı Koca, "Gelmeyeceğiniz randevuyu iptal ederseniz alması kolay olur. MHRS" açıklamasını yapmıştı..

        BİR AÇIKLAMANIZ VAR MI?
        Sağlık Bakanlığı'na bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına muayene randevu hizmeti sunan MHRS, kişilerin web, mobil uygulama veya ALO 182 Çağrı Merkezi'ni kullanarak istediği hekime randevu oluşturmasına olanak sağlıyor. Kamu hastaneleri ve bağlı sağlık kurumlarında uygulanan randevuları merkezileştiren sistem, gelişen teknoloji ve yoğunlaşan talepler ışığında sürekli güncelleniyor.



            Beyaz Reform kapsamında MHRS'nin randevu kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaları da yürüten Bakanlık, özellikle hasta yoğunluğunun fazla olduğu hastanelerde mesai sonrası isteğe bağlı hasta kabulünün özendirilmesi, yaklaşık 6 bin yeni hekimin kamuda istihdamı, 32 bin tıbbi sekreter alımı, yedek randevu sistemi gibi çalışmaları yürütüyor.



            EKİM AYINDA RANDEVUYA GİTMEME ORANI YÜZDE 21
            Bakanlığın verilerine göre, Ekim 2022'de 17 milyon 99 bin 328 randevu vatandaşların hizmetine sunuldu. Bu ayda toplam 13 milyon 623 bin 42 randevu alındı, bunların 10 milyon 757 bin 35'i muayeneye dönüştü. Toplam 2 milyon 866 bin 7 randevu alındığı halde muayeneye dönüşmedi, bu dönemde randevuya gitmeme oranı yüzde 21 olarak belirlendi.



            10 AYDA 200 MİLYON RANDEVU
            MHRS'de geçen yıl 330 milyondan fazla, bu yılın 10 ayında ise yaklaşık 200 milyon randevu oluşturuldu. Pandemi öncesi dönemde günlük 672 bin olan MHRS randevusu ise yüzde 40 artışla 945 bine ulaştı. Yıllık olarak bakıldığında, randevu alanların 4'te 1'inin hastane randevusuna gitmediği saptandı. Gidilmeyecek randevunun en az 2 gün önceden iptal edilmesi gerekiyor.



                MHRS üzerinden alınan randevulara gidemeyecek olan kişilerin, bu randevusunu en az 2 gün önceden iptal etmesi hem muayene olmak isteyen diğer kişilere yer açılması hem de sağlık sisteminin zora sokulmaması açısından önem taşıyor. Sistemde SMS ve sesli arama yoluyla randevu hatırlatma veya iptal servisleri de bulunuyor. Bu özelliği kullanan kişilere randevu tarihinden bir gün önce hatırlatma yapılıyor.



                YOĞUN BAKIMDAKİ HASTALARIN YAKINLARI MERAKTA KALMIYOR
                Öte yandan Bakanlık, e-Nabız üzerinden yoğun bakımda yakını bulunan kişileri rahatlatacak bir uygulamayı da devreye aldı. Haziran ayından bu yana yoğun bakımdaki hastaların sağlık bilgileri e-Nabız üzerinden günlük olarak yakınlarıyla paylaşılıyor. Bu kapsamda, haziran ve ekim ayları arasında 88 bin 971 hasta ve yakını bilgilendirildi.



                "BİR AÇIKLAMANIZ VAR MI? "
                Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından alınan randevulara gitmeyen kişilerin sayılarını açıkladı. Sosyal medya heasabıdan "Randevusuna gelmeyenlerin, randevu almak isteyip de beklemek zorunda kalanlara bir açıklaması olabilir mi?" diyerek açıklamada bulunan Koca, "Geçtiğimiz ay tam 2 Milyon 866 Bin 7 kişi, MHRS üzerinden randevu aldığı halde muayene olmaya gelmedi. Randevusuna gelmeyenlerin, randevu almak isteyip de beklemek zorunda kalanlara bir açıklaması olabilir mi? Gelinmeyecek randevular iptal edilmelidir." ifadelerini kullandı.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Manipülatif sunuma karşı gerçekler
                Haberler Sağlık Türkiye sağlık hizmetinde Avrupa'yı geride bıraktı! Bakan Koca: Dünyanın gözünde tütüyor!
                    SON DAKİKA