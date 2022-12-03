Türkiye sağlık hizmetinde Avrupa'yı geride bıraktı! Bakan Koca: Dünyanın gözünde tütüyor!

Alınan randevulara gidilmemesi nedeniyle, hastaların tedavi sürecinde yaşanan aksama art niyetli çevreler tarafından istismar edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye, İngiltere ve Fransa'nın sağlık sistemine ilişkin bazı verileri paylaştı. Veriler, vatandaşların sağlık hizmetine ulaşma noktasında avantajlarını ortaya çıkardı.
DÜNYANIN GÖZÜNDE TÜTÜYOR!
Koca, Avrupa medyasına göre, İngiltere'de muayene olabilmek için bekleyen 7,1 milyon kişi bulunurken Türkiye'de sadece uzman hekim günlük ortalama randevu sayısının 945 bin olduğuna dikkati çekti.
Koca, şunları kaydetti:
Avrupa medyasına göre, Fransa'da 15 milyondan fazla insan, pratisyen hekime ulaşmakta zorluk yaşıyor. Türkiye'de, yılın ilk 10 ayında aile hekimliklerimizde 248 milyon 335 bin muayene yapıldı. Günlük ortalama muayene sayısı 827 bin 783. Bu sağlık sistemi dünyanın gözünde tütüyor.
GİMEYECEĞİNİZ RANDEVUYU İPTAL EDİN!
Bakan Koca, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından MHRS randevu sistemi ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.