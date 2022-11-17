



ELEKTRİKSİZ BIRAKILMIYORLAR

Kronik hastalığı olanlara verilen maddi destekler neler?

Tüberküloz ve Subakut Sklerozan panensefalit (SSPE) hastalığı nedeniyle psikososyal ve mali kayıp yaşayan hastalar için Kronik Hastalık Yardımı ile devlet hastalara hızır gibi yetişiyor. Halk Sağlığı Yönetim Sistemi'nden hastalık bilgileri alınan kişiler, kimlik kartı ile SYDV'ye başvuruyor. Yardımdan faydalananlara aylık 3.336 lira ödeniyor. Kronik rahatsızlığı bulunan hastalara Kesintisiz Güç Kaynağı ve Birikmiş Elektrik Borcu Desteği veriliyor. Tedavi gören kişi, hasta vekili, vasisi veya velisi tarafından hasta adına SYDV'ye başvuru yapılabiliyor. Müracaat edemeyecek durumda olan hastanın hanesinde vakıf personeli tarafından da başvuru alınıyor. Sağlık raporu ve vakıftan temin edilen başvuru formu ile başvuru gerçekleştiriliyor.

Elektrik Tüketim Desteği kapsamında cihazın tüketim düzeyine göre aylık 216 liraya kadar (150 kWh karşılığı) destek veriliyor. Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği ve Birikmiş Elektrik Borcu Desteği için ise üst sınır belirleniyor. Elektrik Tüketim Desteği ödemeleri aylık, Birikmiş Elektrik Borcu ve Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği bir kere yapılıyor.