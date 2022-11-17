Geçmişte sağlık sistemi uzun kuyruklarla gündeme gelirken günümüzde vatandaşlar modern hastanelerde diledikleri zaman şifa buluyor. Hastanelerde yaşanan doktor ve eczane kuyruklarından dünyaya örnek olan bir modele geçişi başaran Türkiye, uluslararası bir sağlık üssü konumuna ulaştı. Özel hastanelerin vatandaşa açılmasından aile hekimliği uygulamasına, kanser tarama merkezlerinden mega proje 'Şehir Hastaneleri'ne varana kadar sağlık alanında birçok reforma imza atıldı. Hastanelerin eczaneleri önünde uzayan ilaç kuyrukları işkencesi sonlandırıldı. Ülke genelindeki tüm eczanelerin barkot sistemiyle hizmet vermesine imkân tanıyan düzenleme, vatandaşın istediği eczaneden ilaç temin etmesinin yolunu açtı. Hastaların ücret ödeyemediği için hastanede rehin kaldığı sisteme de son verildi. Devletin sağlık alanında sunduğu imkânlar şu şekilde sıralanıyor.
4.7 MİLYARLIK DESTEK
Şartlı sağlık yardımından kimler yararlanır?
Devlet, sosyal güvencesi olmayan, ihtiyaç sahibi ailelere 0-6 yaş arasındaki çocuklarını sağlık kontrolüne göndermeleri, anne adaylarının doğumlarını hastanede yapmaları koşullarıyla "Şartlı Sağlık Yardımları" ile destek veriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) gerçekleştirilen başvuruların ardından gebelik döneminde 200, çocuk için 100, doğumun hastanede yapılması halinde tek seferlik 500, şartlı lohusalık için doğumu takip eden ilk 2 ay süresince aylık 300 TL veriliyor. Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir hesaba yatırılıyor.
Bu kapsamda 2003'ten beri 4.7 milyar TL destek sağlandı.
KATILIM PAYI KARŞILANIYOR
İlaç katılım payında geri ödeme şartı ne?
İlaçların katılım payı ödemeleri, genel sağlık sigortalısı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin hastane, ilaç, reçete, optik katılım payı muhteviyatında ödemiş oldukları tutarın iadesini kapsıyor. SYDV, ödenen katılım payı tutarını karşılıyor.