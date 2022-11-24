SMA hastalığının tedavisinde yeni dönem! Bakan Koca duyurdu: Bilim Kurulu ikinci bir ilacın alımını önerdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

HASTA KABUL KAPASİTESİ ARTIRILDI

Bakan Koca, ayaktan hasta kabul kapasitesinin artırıldığını dile getirerek, "2020 yılında aylık 13 milyon olan poliklinik muayene sayımızı 2022 yılı Ekim ayı itibarıyla 26 milyona ulaştırarak var olan kapasitemizi iki katına çıkardık. Hastanelerimizde pandemi öncesi dönemde günlük 672 bin MHRS randevusu açılırken, bugün yüzde 40 artışla 945 bine kadar çıkmıştır. Randevu alanların yüzde 25'nin de bu arada gelmediğini söylemek istiyorum. 945 açılan randevunun yüzde 60'ı ancak bakılabilir durumda. Aradaki fark 400 bine yakın. 400 bin açılan randevuya gelinmiş olsaydı aslında bu sorun bitecek" ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA ATAMALAR İÇİN TARİH VERDİ

32 bin polikliniğe 32 bin tıbbi sekreter alacaklarını duyuran Bakan Koca, "İlk 16 bini de gelecek hafta kılavuz yayınlanınca görmüş olacaksınız. Sözleşmeli hekim kadrolarını da yaygınlaştırıyoruz. Böylece sıkıntı çektiğimiz yerlerde hekim istihdamına teşvik ediyoruz. Yani en geç Ocak 15'e kadar da bu 27 bin sözleşmeli hekimin açıktan atamalarını yapıyor olacağız" açıklamasında bulundu.