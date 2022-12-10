Son dakika haberi... Bütçe görüşmelerinde kürsüye çıkan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Beyaz Reform'la sağlıkta büyük başarılara imza attık" açıklamasında bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:

- Bu son "son bütçe" dediğiniz "Türkiye Yüzyılı"nın ilk bütçesi.

- Bakanlığımızın bütçesi sağlıklı yaşam hakkının bütçesidir.

- MHRS randevuları için il il hastane hastane çalışıyoruz.

- (Eczanelerde bazı ilaçların bulunmadığı iddiaları) Piyasada eksikliği hissedilen ilaçlar olduğunu inkâr etmek gibi bir düşüncem yok. Ancak gerek ilaç etken maddelerinin tedariki ile ilgili küresel arz sorunu, gerekse kur farkı kaynaklı fiyatlama problemi var.

- 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız.