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    • Güncel
    • 13.09.2022 17:27
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    • 13.09.2022 17:28
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    Sağlık Bakanlığından MHRS randevularına kota iddialarına yalanlama

    Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı, MHRS randevularına yönelik sınırlama getirildiği ile ilgili iddialara yanıt verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, randevulara kota getirilmesinin söz konusu olmadığı bildirildi.

    MHRS randevularına kota iddialarına yalanlama

    Sağlık Bakanlığı, MHRS randevularına yönelik herhangi bir yeni düzenleme yapılmadığını, kota getirilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında hastane randevularının aylık 3 randevu ile sınırlandırıldığına yönelik iddiaların gündeme getirildiği belirtildi.

    Açıklamada şunlar kaydedildi:
    "Bakanlığımızca MHRS randevularına yönelik herhangi bir yeni düzenleme yapılmamış olup kota getirilmesi söz konusu değildir. Halihazırda mevcut uygulamaya göre, MHRS'de bir kişinin aktif olarak üç randevusu bulunabilmektedir. Bu üç randevuya, kontrol muayeneleri dahil değildir. Kişi muayene oldukça, yeni randevu almasına bir sınırlama yoktur. Ayrıca randevu cetveline dair planlama aylık değil 15 günlük yapılmaktadır."

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