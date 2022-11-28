Solunum yollarını açıyor! Bunu yapın ve mucizeyi görün! Kışın gribe yakalanmanız neredeyse imkansız...

Soğana karanfil batırmak hem yemekten arta kalanları değerlendirmek hem de etkilerinden faydalanmak için güzel bir seçenek haline geliyor. Faydalarını saymakla bitmiyor. Sadece iki malzemeyle bunu yapıp odanıza koyarsanız gribe yakalanma olasılığınız oldukça düşecektir. İşte detaylar...
SOĞANA KARANFİL BATIRMANIN FAYDALARI
Soğuk algınlığı ve burun tıkanıklığı gibi mikrobiyal ve enfeksiyon kaynaklı rahatsızlıklarda soğan antibiyotik görevi görerek karanfil ise hoş kokusu ile solunum yollarını açarak rahatlamanızı sağlar.
Bu yöntem, özellikle burun tıkanıklığında etkili olarak nefesinizi açmayı mümkün kılıyor. Öncelikle grip olduğunuz zamanlarda nefes alışverişinizi rahatlatmak için bulunduğunuz ortama koyduğunuz karanfil batırılmış soğan, tıkanan burun kanallarınızı açmayı çok daha kolaylaştırıyor.