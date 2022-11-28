Solunum yollarını açıyor! Bunu yapın ve mucizeyi görün! Kışın gribe yakalanmanız neredeyse imkansız...

ODAYA SOĞAN KESİP KOYMAK NE İŞE YARAR?

Yattığınız odaya soğan koymak ayrıca oda içerisindeki mikropları öldürmek için de faydalı. Soğanı yemeklere eklemenin yanı sıra yanınızda bulundurmak dahi yetiyor. Soğan, kalp sağlığını koruyan bir etkiye de sahip. Bu sebze ayrıca enfeksiyon hastalıklarını önlüyor, insan bağışıklığı için en önemli bileşenleri sağlıyor.