Toplumda sık görülen böbrek taşı sırt ağrısına neden oluyor





BOL SU İÇMELİ

Diyet, şişmanlık, bazı tıbbi takviyeler ve ilaçlar böbrek taşlarının nedenleri arasında yer alıyor. Taşlar böbreklerden mesaneye kadar idrar yollarının herhangi bir bölümüne yerleşebiliyor. Genellikle, idrar fazla konsantre hale geldiğinde taşlar oluşuyor ve minerallerin kristalleşmesine ve birbirine yapışmasına neden oluyor. Böbrek taşlarının düşmesi oldukça ağrılı olabiliyor. Duruma göre böbrek taşını düşürmek için ağrı kesici ve bol su içmek gerekiyor. Bazı durumlarda örneğin, taşlar idrar yoluna takılırsa, böbrek çalışmasında bozulma başladıysa, beraberinde idrar enfeksiyonu eşlik ediyorsa veya komplikasyonlara neden olursa ameliyatla müdahale gerekebiliyor. Tekrarlayan böbrek taşı riskini azaltmak için önleyici tedaviler öneriliyor. Böbrek taşlarının kalsiyum, strüvit, ürik asit ve sistin taşları gibi türleri bulunuyor. Tedavi, taşın cinsine göre belirleniyor. Çünkü bütün taşlara tedavi gerekmiyor. Eğer taş şikâyete neden oluyorsa, ve böbrek çalışmasını bozduysa tedaviye ihtiyaç doğuyor.