Sağlıkta 85 bin atama! Bakan Koca: Kademeli olarak bu yıl hepsini alacağız.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar 6 binden fazla hekimin kamuya dönmek üzere başvuru yaptığını, bunlardan 5 binini uzman hekimlerin oluşturduğunu söyledi.
Bakan Koca, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Geçen hafta Kovid-19'a yakalanan ve testi negatife dönen Koca, hastalığı hafif bir soğuk algınlığı gibi geçirdiğini belirterek, "Sadece bir gün hafif bir boğaz ağrısı oldu. Negatife dönmesi bir hafta sonra oldu. İlaç kullanmadım, istirahat ettim ve bol sıvı aldım." dedi.
YENİ DÖNEMİN GRİBİ ARTIK KOVİD
Salgında 6. dalganın giderek azalmaya başladığını, vaka sayılarının günlük 5-6 binlerin altına kadar indiğini kaydeden Koca, bu süreçte hastaneye yatışların da belirgin şekilde düştüğünü dile getirdi.
Bazı hastanelerde Kovid klinikleri ve yoğun bakımların tekrar kapanmaya başladığını anlatan Koca, "Önümüzdeki 3-4 hafta içinde bu daha da belirginleşecek. Ama bu bir daha olmayacak anlamına gelmiyor. Bu salgından sonra önce Avrupa'dan başlayıp sonra bize doğru gelen bir dalga kasım, aralık gibi yeniden olabilir. Artık Kovid ile yaşamayı öğrendik. Daha çok korumamız gereken, ileri yaşlarda ek hastalığı olan vatandaşlarımız. Onları hassasiyetle korumalıyız. Yeni dönemin gribi artık Kovid." diye konuştu.
HASTALIK BELİRTİSİ HİSSEDENLER MASKE TAKMALI
Bakan Koca, bir gazetecinin okulların açılmasına ilişkin sorusuna, "Endişe edilmemeli, maske takmak isteyen olabilir, takabilirler ancak zorunlu değil. Bu anlamda çocuklarımız güvenle bundan sonraki süreçte hiçbir kısıtlama olmadan eğitimlerine devam edecek." yanıtını verdi.
Koruma açısından bir önemli grubun da ek hastalığı bulunan çocuklar olduğuna dikkati çeken Koca, şöyle devam etti:
Bu durumdaki çocuklarımızın aşılarını olmaları önemli. Onların daha dikkatli korunması gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Maske için genel anlamda artık bir zorunluluk olmayacak.
Hastalık belirtisi hissedenler, başkasına bulaştırmamak için takmalılar. Ek hastalığı olan ve ileri yaştaki vatandaşlarımız kalabalık ortamlara girmeden önce maske takmalıdırlar.
12 MAYMUN ÇİÇEĞİ VAKASI TESPİT EDİLDİ
Bir gazetecinin Türkiye'deki maymun çiçeği vakalarına ilişkin sorusunu Koca, "Geçen sefer de söyledim. Maymun çiçeğinin bizler için ne endemi ne de pandemi olmayacağını çok net ifade edebiliriz. Şu ana kadar 12 vaka tespit edildi. Maymun çiçeği ancak çok yakın temasla, aynı ortamda uzun süre birlikte kalmakla bulaşabiliyor." şeklinde yanıtladı.
6 BİNDEN FAZLA HEKİM BAŞVURU YAPTI
Sağlıkta Beyaz Reform çerçevesinde kamu hastanelerine dönmek için başvuran hekimlerin sayısına ilişkin de bilgi veren Koca, şunları kaydetti:
Şu ana kadar 6 binden fazla hekim kamuya dönmek üzere başvurusunu yaptı. Bunlardan 5 bini uzman hekim. Sadece İstanbul'da 1350'yi buldu. Ankara'da 650'yi geçti. İzmir'de 600'e yaklaştı. Hatay'da 130'u buldu. Diyarbakır'da 170'i buldu. Batman'da 44 hekimi buldu. Bütün illerden yüksek oranda başvuru var. Sadece Bayburt ve Gümüşhane'de henüz başvuru olmadı.
Başvuranlardan çocuk hekimi 500'ü geçti, anestezist 420, kadın doğum ve dahiliye uzmanı her biri yaklaşık 400, radyolog 300'ü geçti. Beyin cerrahı 120, cildiye 115, göz, KBB, fizik tedavi ve kardiyoloji her biri 200 kişiyi geçti.