Sağlıkta 85 bin atama! Bakan Koca: Kademeli olarak bu yıl hepsini alacağız.

Bazı hastanelerde Kovid klinikleri ve yoğun bakımların tekrar kapanmaya başladığını anlatan Koca, "Önümüzdeki 3-4 hafta içinde bu daha da belirginleşecek. Ama bu bir daha olmayacak anlamına gelmiyor. Bu salgından sonra önce Avrupa'dan başlayıp sonra bize doğru gelen bir dalga kasım, aralık gibi yeniden olabilir. Artık Kovid ile yaşamayı öğrendik. Daha çok korumamız gereken, ileri yaşlarda ek hastalığı olan vatandaşlarımız. Onları hassasiyetle korumalıyız. Yeni dönemin gribi artık Kovid." diye konuştu.

HASTALIK BELİRTİSİ HİSSEDENLER MASKE TAKMALI

Bakan Koca, bir gazetecinin okulların açılmasına ilişkin sorusuna, "Endişe edilmemeli, maske takmak isteyen olabilir, takabilirler ancak zorunlu değil. Bu anlamda çocuklarımız güvenle bundan sonraki süreçte hiçbir kısıtlama olmadan eğitimlerine devam edecek." yanıtını verdi.

Koruma açısından bir önemli grubun da ek hastalığı bulunan çocuklar olduğuna dikkati çeken Koca, şöyle devam etti:

Bu durumdaki çocuklarımızın aşılarını olmaları önemli. Onların daha dikkatli korunması gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Maske için genel anlamda artık bir zorunluluk olmayacak.

Hastalık belirtisi hissedenler, başkasına bulaştırmamak için takmalılar. Ek hastalığı olan ve ileri yaştaki vatandaşlarımız kalabalık ortamlara girmeden önce maske takmalıdırlar.

12 MAYMUN ÇİÇEĞİ VAKASI TESPİT EDİLDİ

Bir gazetecinin Türkiye'deki maymun çiçeği vakalarına ilişkin sorusunu Koca, "Geçen sefer de söyledim. Maymun çiçeğinin bizler için ne endemi ne de pandemi olmayacağını çok net ifade edebiliriz. Şu ana kadar 12 vaka tespit edildi. Maymun çiçeği ancak çok yakın temasla, aynı ortamda uzun süre birlikte kalmakla bulaşabiliyor." şeklinde yanıtladı.