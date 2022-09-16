Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 6 derslikli hastane sınıfı açıldı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü 'Öğretmenim Elimi Tut' projesi kapsamında, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 6 derslikli hastane sınıfı düzenlenen törenle açıldı. Törene, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Coşkun, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, proje koordinatörü Melek Okur, hastane sınıfının bağışçısı ISS Türkiye Tesis Yönetimi Genel Müdürü Dağhan Yalçın ve sağlık çalışanları katıldı. Törende, Yalçın'a plaket takdim edildi. Ardından, protokol üyeleri hastane sınıfının açılışını yaptı ve öğrencilerle bir araya geldi.

İstanbul'da 3 tane özel vakıf hastanesi, 3 üniversite hastanesi ve 8 kamu hastanesinde bin 109 yatakta, geçen yıl bin 348 çocuk eğitimini tamamladı.