Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs vaka tablosunu paylaştı





Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 16 milyon 751 bin 868'e yükselirken, 100 bin 631 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar uygulanan aşı ise 152 milyon 50 bin 973 doza ulaştı. 18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Bartın oldu. En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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