Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! 85 bin yeni atama müjdesi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 85 bin yeni sağlık personeli ataması yapılacağını duyurdu.
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sağlıkta Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 Bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın." ifadelerini kullandı.
Koca yaptığı diğer paylaşımda, "Bakanlığımız, bu yıl 85 Bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla! Gözümüz aydın" dedi.
85 BİN YARDIMCI PERSONEL KADROSU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda şu ifadeleri kullanmıştı:
"Sağlık kuruluşlarındaki uzman hekimlerin hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri ve daha kaliteli hizmet sunabilmeleri amacıyla 85 bin yardımcı personel kadrosu açtık. Hastanelerin hasta yükünü azaltan aile hekimlerinin, temel ücretlerini de hasta yüküne orantılı modelle yeniden düzenledik."
BAKAN KOCA DETAYLARI PAYLAŞMIŞTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığın Ek Ödeme Yönetmeliğini "beyaz reform" olarak nitelendirerek "Bir süredir bitkisel hayatta olan performans sisteminin fişi çekildi. Sağlık çalışanları için bir reform gerçekleştirildi." ifadesini kullanmıştı.
Koca, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"Resmi Gazete'de yayımlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile sağlık çalışanları için bir reform gerçekleştirildi. Biz buna 'beyaz reform' diyoruz. Yönetmeliğin teknik anlatımı sebebiyle anlaşılmayan noktalar var. Sırasıyla anlatacağız. Bazı konuları 15 Ağustos'a bırakıyoruz."
Paylaşımında, "bir süredir bitkisel hayatta olan performans sisteminin fişi çekildi." değerlendirmesinde bulunan Koca, şunları kaydetti:
"Resmi Gazete'de yayımlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile sağlık çalışanları için bir reform gerçekleştirildi. Biz buna 'beyaz reform' diyoruz. Yönetmeliğin teknik anlatımı sebebiyle anlaşılmayan noktalar var. Sırasıyla anlatacağız. Bazı konuları 15 Ağustos'a bırakıyoruz."