Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından talep alımının bir günde 2 bini geçtiğini duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "3. Dönem Atama Kurası ile bakanlığımızda görev almak isteyen doktor, uzman doktor ve uzman diş doktorları için talep alımı dün akşam başladı. Sayı, sadece bir gün içinde 2 bini geçmiş durumda" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlarda bulundu.
KAMUYA GEÇİŞLER ARTACAK
Bakan Koca ilk paylaşımında geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasındaki açıklamalarında yer alan, "Hekim ve sağlık çalışanı arkadaşlarımızın mutluluğunun sağlanmasıyla sağlık sistemindeki sorunlar çok daha kolay çözülecek. Yurt dışına gidişler azalacak. Çok yakında özel sektörden kamuya geçişlerin artacağını göreceğiz" ifadelerine yer verdi.