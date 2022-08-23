Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz 'Beyaz Reform'u anlattı! Sağlık sistemine neler katacak?

Sağlıkta şiddetin önüne geçilmesi, sağlık çalışanlarının finansal ve özlük haklarında iyileştirilmeye gidilmesi gibi pek çok alanda çığır açan yönetmelik yürürlüğe girdi.
Sağlık Bakanlığının, sağlık sisteminde gelir adaletini sağlamak ve pratikte meydana gelen sorunları bitirmek için hazırladığı 'Beyaz Reform' kapsamındaki düzenlemeler bir bir uygulamaya konuluyor.
'Beyaz Reform'un detaylarını Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Sabah'a anlattı:
SAĞLIKTA ŞİDDETİN ÖNÜNE GEÇECEK
"Hekimler ve diğer sağlık çalışanları, yoğun iş yükünün yanı sıra sağlıkta şiddet ve malpraktis gibi sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Bu da kamudan özel sektöre geçişe ve yurtdışına beyin göçüne neden oluyordu. Sağlıkta Beyaz Reform olarak adlandırılan çözüme yönelik adımlardan ilk ikisi, malpraktis ve şiddet yasalarının çıkarılmış olmasıdır.
TEK KALEMDE ÖDEME VE TIBBİ TEŞVİK
Sonrasında uzun süredir yürürlükte olan 'Performansa Dayalı Ek Ödeme' yönetmeliği tamamen kaldırılmış ve yeni ek ödeme yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.