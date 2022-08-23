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    • Yaşam
    • 23.08.2022 11:56
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    • 23.08.2022 12:19
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    Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz 'Beyaz Reform'u anlattı! Sağlık sistemine neler katacak?

    Sağlık Bakanlığının, sağlık sisteminde gelir adaletini sağlamak ve pratikte meydana gelen sorunları bitirmek için hazırladığı 'Beyaz Reform' kapsamındaki düzenlemeler bir bir uygulamaya konuluyor. 'Beyaz Reform'un detaylarını Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz anlattı. Beyaz Reform'un sağlıkta şiddeti ve beyin göçünü engelleyeceğini belirten Emre Kayıpmaz, "Hekimler arasındaki gelir eşitsizliği bitecek" ifadelerini kullandı.

    İşte Beyaz Reform

    Sağlıkta şiddetin önüne geçilmesi, sağlık çalışanlarının finansal ve özlük haklarında iyileştirilmeye gidilmesi gibi pek çok alanda çığır açan yönetmelik yürürlüğe girdi.

    Sağlık Bakanlığının, sağlık sisteminde gelir adaletini sağlamak ve pratikte meydana gelen sorunları bitirmek için hazırladığı 'Beyaz Reform' kapsamındaki düzenlemeler bir bir uygulamaya konuluyor.

    'Beyaz Reform'un detaylarını Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Sabah'a anlattı:

    SAĞLIKTA ŞİDDETİN ÖNÜNE GEÇECEK
    "Hekimler ve diğer sağlık çalışanları, yoğun iş yükünün yanı sıra sağlıkta şiddet ve malpraktis gibi sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Bu da kamudan özel sektöre geçişe ve yurtdışına beyin göçüne neden oluyordu. Sağlıkta Beyaz Reform olarak adlandırılan çözüme yönelik adımlardan ilk ikisi, malpraktis ve şiddet yasalarının çıkarılmış olmasıdır.

    TEK KALEMDE ÖDEME VE TIBBİ TEŞVİK
    Sonrasında uzun süredir yürürlükte olan 'Performansa Dayalı Ek Ödeme' yönetmeliği tamamen kaldırılmış ve yeni ek ödeme yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Sağlık çalışanlarına hastane bütçelerinden ödenen sabit ek ödeme, merkezi bütçeye aktarıldı. Yeni ek ödeme yönetmeliğiyle sağlık çalışanlarının maaşlarının performanstan bağımsız olarak memur maaşı + sabit ek ödeme + taban ek ödeme olmak üzere tek kalemde ödenmesi sağlandı. Bunun yanı sıra Sağlık Bakanlığının ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında yapılan her tıbbi işlemi ödüllendirecek şekilde bir teşvik sistemi getirildi. Önümüzdeki günlerde yayımlanacak yönergede bu sistemin tüm detayları yer alacak.

        HEKİMLER ARASINDAKİ GELİR EŞİTSİZLİĞİ KALKACAK
        Hekimler arasındaki gelir eşitsizliği de son bulacak. MHRS'den hasta karşılayan, poliklinikte hasta bakan, hasta yatıran, yatan hasta takip eden, ameliyat yapan, anjiyografi yapan, endoskopik ve girişimsel radyolojik işlemler gibi tıbbi işlemler yapan hekimler ve diğer sağlık çalışanları da tek kalemde ödenecek ücrete ek olarak teşvik ödemesinden de yararlanacak. Bilimsel kriterlere uyan normal doğum eylemleri teşvik edilecek ve ödüllendirilecek. Performanstan bağımsız taban ek ödeme, geliri farklı hastanelerde çalışan aynı kadro ve derecedeki hekimlerin aynı performansı gösterdiği halde farklı ek ödeme almasının önünü tamamen kapamış ve sahadaki önemli adaletsizliği gidermiştir.

        NÖBETE VE MESAİYE SINIRLANDIRMA
        Nöbet ve mesai sisteminde de sağlık çalışanlarını rahatlatıcı yapılanmalara gidildiğini vurgulayan Kayıpmaz, "Uzun yıllar gün aşırı nöbet ve nöbet sonrası mesai yükü altında ezilen asistan hekim arkadaşlarımızın ayda tutabileceği nöbet sayısı 8 ile sınırlandırılmıştır. Nöbetlerin her biri 24 saati geçmeyecek şekilde olacak."

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