Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz 'Beyaz Reform'u anlattı! Sağlık sistemine neler katacak?

Sağlık çalışanlarına hastane bütçelerinden ödenen sabit ek ödeme, merkezi bütçeye aktarıldı. Yeni ek ödeme yönetmeliğiyle sağlık çalışanlarının maaşlarının performanstan bağımsız olarak memur maaşı + sabit ek ödeme + taban ek ödeme olmak üzere tek kalemde ödenmesi sağlandı. Bunun yanı sıra Sağlık Bakanlığının ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında yapılan her tıbbi işlemi ödüllendirecek şekilde bir teşvik sistemi getirildi. Önümüzdeki günlerde yayımlanacak yönergede bu sistemin tüm detayları yer alacak.

HEKİMLER ARASINDAKİ GELİR EŞİTSİZLİĞİ KALKACAK

Hekimler arasındaki gelir eşitsizliği de son bulacak. MHRS'den hasta karşılayan, poliklinikte hasta bakan, hasta yatıran, yatan hasta takip eden, ameliyat yapan, anjiyografi yapan, endoskopik ve girişimsel radyolojik işlemler gibi tıbbi işlemler yapan hekimler ve diğer sağlık çalışanları da tek kalemde ödenecek ücrete ek olarak teşvik ödemesinden de yararlanacak. Bilimsel kriterlere uyan normal doğum eylemleri teşvik edilecek ve ödüllendirilecek. Performanstan bağımsız taban ek ödeme, geliri farklı hastanelerde çalışan aynı kadro ve derecedeki hekimlerin aynı performansı gösterdiği halde farklı ek ödeme almasının önünü tamamen kapamış ve sahadaki önemli adaletsizliği gidermiştir.