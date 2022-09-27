Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yeterli miktarda grip aşımız mevcut

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:

-(Etlik Şehir Hastanesi açılıyor. Onkoloji Hastanesi kapanıyor mu? Mevcut hastanelerimizin durumu ne olacak?) ''Çarşamba günü Etlik Şehir hastanemiz açılıyor. Ankara'mız 2'nci büyük hastane kompleksine kavuşuyor. Mevcut hastanelerimiz hasta kabulüne devam edecek. Onkoloji hastanesi kapanmayacak. Bazıları ısrarla kapatacağımızı söylese de biz kapatmayacağız. Mevcut hastanelerimizin hiçbiri sağlık amacı dışında asla kullanılmayacak.

-(Pandemiden ne zaman çıkacağız?) Salgın ortadan kalkmış değil. Ancak etkisini yitirdiği bir gerçek. İki yıl önceye göre bugün hastalıkla mücadelede çok önemli tecrübeler edindiğimiz gibi hastalık da eski gücünü kaybetti. Gerek aşı olma oranları, gerek tedavide elde edilen başarı hastalığın etkisinin azalmasında etkili oldu. Ancak bir gerçek var. Hastalık halen var.

-('Elimizde yeterli grip aşısı var mı?') ''Mevsimsel grip sebebiyle yapılacak olan grip aşıları ülkemize ulaştı ve aşı dağıtımına başlandı. Bu konuda da hazırlığımız tam. Yeterli miktarda grip aşımız mevcut.

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