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    • Sağlık
    • 27.09.2022 12:26
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    • 27.09.2022 13:25
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    Grip aşısı eczanelere geldi mi? Grip aşısı 2022 fiyatı ne kadar? İnfluenza aşısı ne zaman yapılır, risk grupları neler?

    Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte grip aşısının ne zaman yaptırılacağı ve fiyatı merak edilmeye başlandı. Soğuk havalarda hasta olmak istemeyen vatandaşlar grip ve zatürre aşısı yaptırmak istiyor. Bakan Koca grip aşısı için açıklamada bulundu. Peki, grip aşısı fiyatı ne kadar? Grip zatürre aşısı geldi mi? Grip aşısı ne zaman yapılır? İşte yanıtı!

    takvim.com.tr
    Grip aşısı eczanelere geldi mi, 2022 fiyatı ne kadar?

    Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar Grip aşısı randevu alma 2022 araştırmalarını hızlandırdı. Bakan Koca'dan grip aşısı hakkında önemli açıklama geldi. Peki, Grip aşısı eczanelere geldi mi? Grip aşısı 2022 fiyatı ne kadar? Aşı ne zaman yapılır, risk grupları neler?

    YETERİ KADAR GRİP AŞISI VAR MI?

    Türkiye'nin yeterli miktarda grip aşısına sahip olduğunu da aktaran Koca sözlerini şöyle tamamladı: " Mevsimsel grip sebebiyle yapılacak olan grip aşıları ülkemize ulaştı ve aşı dağıtımına başlandı. Bu konuda da hazırlığımız tam. Yeterli miktarda grip aşımız mevcut."

    GRİP AŞISI NE KADAR?

    Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, 3,5 milyon grip aşısının bu ay içinde eczanelere gelmeye başlayacağını belirterek, aşı yaptırma hakkı olan hastaların aile hekimliklerine reçete ettirip aşılarını eczanelerden alabileceklerini bildirdi.

    Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, SGK ödeme listesinde olmayan grip aşılarının da mevcut olduğunu ifade etti.

    Grip mevsiminin gelmesiyle vatandaşların gripten korunmak için aşılarını yaptırmaya hazırlandığını aktaran Saydan, "3,5 milyon grip aşısı eylül ayı içinde eczanelere gelmeye başlayacak. Aşı yaptırma hakkı olan hastalar aile hekimliklerine reçete ettirip aşılarını eczanelerden alabilecekler. Ayrıca, SGK ödeme listesinde olmayan grip aşısının da fiyatı 243 lira olup eczanelerden ücretli olarak verilmeye başlanacaktır." bilgisini verdi.

        Grip aşısının öncelikli yapılması önerilen gruplar şunlardır:

        4 yaşından küçük (özellikle 2 yaş altı) çocuklar (6. aydan itibaren)

        50 yaşından büyük erişkinler

        Gebeler

        Bakım evinde yaşayanlar

        Sağlık çalışanları

        Kronik sağlık sorunu olanlar

        Kronik pulmoner hastalık (astım, kronik obstruktif akciğer hastalığı, kistik fibrozis),

        Kardiyovasküler (tek başına hipertansiyon hariç) hastalık

        Böbrek hastalığı

        Karaciğer hastalığı

        Kan hastalıkları (orak hücreli anemi dahil)

        Endokrin hastalık (diabetes mellitus gibi)

        Metabolik hastalık (genetik metabolik hastalıklar gibi)

        Nörolojik veya nöro-gelişimsel bozukluğu olanlar (beyin, spinal kord, periferik sinir ve kas hastalıkları, serebral palsi, epilepsi, inme, mental retardasyon, büyüme-gelişme geriliği, musküler distrofi, spinal kord hasarı dahil)

        Hastalık veya ilaca bağlı olarak bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler (kanser, uzun süreli steroid kullanımı, HIV gibi)

        19 yaşından küçük olup uzun süredir aspirin tedavisi alanlar

        Morbid obezler (Vücut kitle indeksi >40)

        Grip açısından riskli grupta tanımlanan kişilere bakım verenler ve aynı evde yaşayanlar (çocuklar dahil)

        Grip aşısı kimlere yapılmaz?

        Yumurta proteini dahil olmak üzere aşı içeriğindeki herhangi bir bileşene karşı bilinen ciddi alerjik reaksiyon veya daha önce aşı uygulaması sonrasında alerjik reaksiyon gelişmiş olan kişilere yapılmaz.
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        Haberler Sağlık Grip aşısı eczanelere geldi mi? Grip aşısı 2022 fiyatı ne kadar? İnfluenza aşısı ne zaman yapılır, risk grupları neler?
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