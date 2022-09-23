Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan atama ve kura açıklaması! Kura çekimi 18 Ekim'de: 7281 hekim başvurdu





İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuya ilişkin yaptığı o paylaşım;



2022 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ilan metni ve takvimi dün yayımlandı. BAŞVURULAR 23-29 EYLÜL ARASINDA Bakanlığımızın Personel Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda alınarak, KURA ÇEKİLİŞİ 18 EKİM'DE yapılacak.