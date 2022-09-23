Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan atama ve kura açıklaması! Kura çekimi 18 Ekim'de: 7281 hekim başvurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "2022 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası" ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Başvuruların 23-29 Eylül tarihleri arasında Bakanlığın Personel Bilgi Sistemi üzerinden yapılacağını belirten Koca, kura çekiminin 18 Ekim'de gerçekleştirileceğini duyurdu.
7281 HEKİM BAŞVURDU
Öte yandan söz konusu kura çekimine açılan atanma talep başvuru sistemine 1.252'si Pratisyen Hekim, 304'ü Yan Dal Uzmanı olmak üzere 6.029 Uzman Hekim bildirimde bulundu. Böylelikle bildirimde bulunan hekim sayısı 7.281 'e ulaştı.
İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuya ilişkin yaptığı o paylaşım;
2022 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ilan metni ve takvimi dün yayımlandı. BAŞVURULAR 23-29 EYLÜL ARASINDA Bakanlığımızın Personel Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda alınarak, KURA ÇEKİLİŞİ 18 EKİM'DE yapılacak.