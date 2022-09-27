Başkan Erdoğan tarihi duyurdu: Türkiye'nin 20'nci şehir hastanesi hizmete açılıyor

Türkiye'nin alan olarak en büyük şehir hastanesi yarın Ankara'da Başkan Erdoğan'ın katılması beklenen törenle hizmete açılacak. Açılış için gün sayan Etlik Şehir Hastanesi, Ankara Şehir Hastanesi'nden sonra kentteki ikinci şehir hastanesi olacak. 1 milyon metrekare alan üzerine kurulu Etlik Şehir Hastanesi 4 bin yatak kapasiteli. Sağlık kompleksi şeklinde planlanan hastanede, medikal otel, bir üniversite ve helikopter pisti ile ticari bölgeler de bulunacak.
KABİNE SONRASI DUYURDU
Eserleri milletin hizmetine sunmayı sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Erdoğan, Kabine sonrası yaptığı açıklamada en büyük sağlık yatırımlarından birisi olan Ankara'nın 2. şehir hastanesi Etlik Şehir Hastanesinin 28 Eylül Çarşamba törenle hizmete açılacağını söyledi.
HER HASTAYA 1 ODA
Sağlık Bakanlığı kaynaklarından derlenen bilgiye göre, Türkiye'nin ilk şehir hastanesinin 2017'de Yozgat'ta faaliyete geçmesinden bugüne 19 şehir hastanesi açıldı.
"Her hastaya 1 oda" anlayışıyla inşa edilen şehir hastanelerindeki hasta odalarının çoğu, içindeki tuvalet, banyo, televizyon, buzdolabı, eşya dolabı ile hasta ve yakınlarına rahatlık sunuyor.
Sağlık alanındaki reformlar kapsamında hizmete giren 19 şehir hastanesinden bugüne kadar 175 milyon sağlık hizmeti alındı.
33 ŞEHİR HASTANESİNDE, 43 BİNDEN FAZLA YATAK
Sağlık Bakanlığı, yapımı devam eden 14 şehir hastanesinin daha açılmasının ardından, toplam 33 şehir hastanesi ile hizmet verecek.