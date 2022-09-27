Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.09.2022 06:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.09.2022 07:10
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan tarihi duyurdu: Türkiye'nin 20'nci şehir hastanesi hizmete açılıyor

    Son dakika haberi! Eserleri milletin hizmetine sunmayı sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Erdoğan, Kabine sonrası yaptığı açıklamada en büyük sağlık yatırımlarından birisi olan Ankara'nın 2. şehir hastanesi Etlik Şehir Hastanesinin 28 Eylül Çarşamba törenle hizmete açılacağını söyledi. Sağlık alanındaki reformlar kapsamında hizmete giren 19 şehir hastanesinden bugüne kadar 175 milyon sağlık hizmeti alındı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Türkiye’nin 20’nci şehir hastanesi hizmete açılıyor

    Türkiye'nin alan olarak en büyük şehir hastanesi yarın Ankara'da Başkan Erdoğan'ın katılması beklenen törenle hizmete açılacak. Açılış için gün sayan Etlik Şehir Hastanesi, Ankara Şehir Hastanesi'nden sonra kentteki ikinci şehir hastanesi olacak. 1 milyon metrekare alan üzerine kurulu Etlik Şehir Hastanesi 4 bin yatak kapasiteli. Sağlık kompleksi şeklinde planlanan hastanede, medikal otel, bir üniversite ve helikopter pisti ile ticari bölgeler de bulunacak.

    KABİNE SONRASI DUYURDU
    Eserleri milletin hizmetine sunmayı sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Erdoğan, Kabine sonrası yaptığı açıklamada en büyük sağlık yatırımlarından birisi olan Ankara'nın 2. şehir hastanesi Etlik Şehir Hastanesinin 28 Eylül Çarşamba törenle hizmete açılacağını söyledi.

    HER HASTAYA 1 ODA
    Sağlık Bakanlığı kaynaklarından derlenen bilgiye göre, Türkiye'nin ilk şehir hastanesinin 2017'de Yozgat'ta faaliyete geçmesinden bugüne 19 şehir hastanesi açıldı.

    "Her hastaya 1 oda" anlayışıyla inşa edilen şehir hastanelerindeki hasta odalarının çoğu, içindeki tuvalet, banyo, televizyon, buzdolabı, eşya dolabı ile hasta ve yakınlarına rahatlık sunuyor.

    Sağlık alanındaki reformlar kapsamında hizmete giren 19 şehir hastanesinden bugüne kadar 175 milyon sağlık hizmeti alındı.

    33 ŞEHİR HASTANESİNDE, 43 BİNDEN FAZLA YATAK
    Sağlık Bakanlığı, yapımı devam eden 14 şehir hastanesinin daha açılmasının ardından, toplam 33 şehir hastanesi ile hizmet verecek.

        Bu tesislerin yapımının tamamlanmasıyla, yaklaşık 19 bin yatak kapasitesi daha ülkeye kazandırılacak. Toplam 33 şehir hastanesi, 43 binden fazla yatak kapasitesine ulaşılacak.

        ETLİK ŞEHİR HASTANESİNDE YATAK SAYISI YAKLAŞIK 4 BİN OLACAK
        Ankara'da, bu hafta ikinci şehir hastanesi faaliyete başlayacak. Türkiye'nin en büyük şehir hastaneleri arasına girecek Etlik Şehir Hastanesi 28 Eylül Çarşamba günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen törenle hizmete alınacak.

        Yaklaşık 4 bin yatak kapasiteli hastane, Ankara'nın 2'nci, Türkiye'nin 20'nci şehir hastanesi olacak ve bir milyon metrekarenin üzerinde arazisiyle Türkiye'nin en büyük alana sahip hastanesi sayılacak.

        Sağlık kompleksi şeklinde planlanan hastanede, medikal otel, bir üniversite ve helikopter pisti ile ticari bölgeler de bulunacak.

        Ankara'da 2019'da hizmete giren Ankara Şehir Hastanesi, Avrupa'nın en büyük hastanesi niteliğine sahip. Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü olarak anılan hastanenin toplam 3 bin 732 yatak kapasitesi bulunuyor.

        HİZMETE GİREN ŞEHİR HASTANELERİ
        Türkiye'de halen faaliyette bulunan şehir hastaneleri şunlar:

        "Yozgat Şehir Hastanesi, Isparta Şehir Hastanesi, Mersin Şehir Hastanesi, Adana Şehir Hastanesi, Kayseri Şehir Hastanesi, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Manisa Şehir Hastanesi, Eskişehir Şehir Hastanesi, Ankara Şehir Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Konya Şehir Hastanesi, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, Erzurum Şehir Hastanesi, İstanbul Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi."

            Yapımı devam eden şehir hastaneler ise şöyle:

            "Ankara-Etlik Şehir Hastanesi, Kütahya Şehir Hastanesi, Gaziantep Şehir Hastanesi, Kocaeli Şehir Hastanesi, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi, Aydın Şehir Hastanesi, Samsun Şehir Hastanesi ,Trabzon Şehir Hastanesi, Antalya Şehir Hastanesi, Ordu Şehir Hastanesi, Denizli Şehir Hastanesi, Sakarya Şehir Hastanesi, Şanlıurfa Şehir Hastanesi, Diyarbakır Şehir Hastanesi."

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Mersin’de polisevine alçak saldırı! Açıklama geldi
            Haberler Güncel Başkan Erdoğan tarihi duyurdu: Türkiye'nin 20'nci şehir hastanesi hizmete açılıyor
                SON DAKİKA