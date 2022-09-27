Başkan Erdoğan tarihi duyurdu: Türkiye'nin 20'nci şehir hastanesi hizmete açılıyor

Bu tesislerin yapımının tamamlanmasıyla, yaklaşık 19 bin yatak kapasitesi daha ülkeye kazandırılacak. Toplam 33 şehir hastanesi, 43 binden fazla yatak kapasitesine ulaşılacak.

ETLİK ŞEHİR HASTANESİNDE YATAK SAYISI YAKLAŞIK 4 BİN OLACAK

Ankara'da, bu hafta ikinci şehir hastanesi faaliyete başlayacak. Türkiye'nin en büyük şehir hastaneleri arasına girecek Etlik Şehir Hastanesi 28 Eylül Çarşamba günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen törenle hizmete alınacak.

Yaklaşık 4 bin yatak kapasiteli hastane, Ankara'nın 2'nci, Türkiye'nin 20'nci şehir hastanesi olacak ve bir milyon metrekarenin üzerinde arazisiyle Türkiye'nin en büyük alana sahip hastanesi sayılacak.