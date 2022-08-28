Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan sağlık çalışanları için teşvik açıklaması! Teşvik ödemesi kimleri kapsıyor?

Bakan Koca, Twitter hesabından yayımladığı mesaj serisinde özellikle ek ödeme yönetmeliğindeki müjde niteliği taşıyan yenilikler konusunda sağlık çalışanlarını aydınlattı. İşte o soru ve cevaplar:

1- PERFORMANS SİSTEMİ GERÇEKTEN KALKTI MI?

Performansa göre ek ödeme yönetmeliği tamamen kaldırıldı. Yeni yönetmelik, döner sermaye hak eden herkese taban ek ödeme getirdi. Hastanelerimizde ise ayrıca, kaynak kullanım verimliliği, finansal sürdürülebilirlik ile çalışanların bireysel ve klinik iş yükleri, görev tanımları ve görev yaptıkları birim ile hizmetin elde edilme maliyeti dikkate alınarak değişen miktarlarda teşvik ödemesi yapılacak.