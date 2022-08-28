Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sağlık çalışanları için teşvik açıklaması! Teşvik ödemesi kimleri kapsıyor?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından sağlık çalışanlarına teşvik müjdesi verdi. Bakan Koca yaptığı açıklamada "Hayat insana her gün yeni bir şey öğretiyor. Örneğin: Hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını yarın öğrenebilecek" ifadelerini kullandı. Teşvik ödemesi kimleri kapsıyor?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına verilecek teşvik ödemelerine ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayat insana her gün yeni bir şey öğretiyor. Örneğin: Hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını yarın öğrenebilecek" ifadelerini kullandı.
6 SORUDA TEŞVİK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ve ücretlerinde önemli düzenlemeler içeren ve 'Beyaz reform' adıyla duyurulan yeni yönetmelikle ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yayımladığı mesaj serisinde özellikle ek ödeme yönetmeliğindeki müjde niteliği taşıyan yenilikler konusunda sağlık çalışanlarını aydınlattı. İşte o soru ve cevaplar:
1- PERFORMANS SİSTEMİ GERÇEKTEN KALKTI MI?
Performansa göre ek ödeme yönetmeliği tamamen kaldırıldı. Yeni yönetmelik, döner sermaye hak eden herkese taban ek ödeme getirdi. Hastanelerimizde ise ayrıca, kaynak kullanım verimliliği, finansal sürdürülebilirlik ile çalışanların bireysel ve klinik iş yükleri, görev tanımları ve görev yaptıkları birim ile hizmetin elde edilme maliyeti dikkate alınarak değişen miktarlarda teşvik ödemesi yapılacak.
2- SABİT VE TABAN ÖDEMESİ GENEL BÜTÇEDEN ÇIKMIYOR VE EMEKLİLİĞE YANSIMIYOR MU?
Sabit ödeme ve taban ödemesinden emeklilik primi kesilmiyor. Kesilmesinin emekliliğe zaten bir katkısı yok. Zira Haziran 2022'de çıkan 7411 Sayılı Kanun'la doktorların emekli aylığı, 2008'den sonra göreve başlayanları da kapsayacak şekilde prime bağlı olmaksızın artırıldı.