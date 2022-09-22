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    • Sağlık
    • 22.09.2022 13:38
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    • 22.09.2022 14:26
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    Hamileler dikkat! Ultrasona gitmeden önce bu haberi okuyun: Havuç yerseniz bebeğiniz gülümser

    Bu haber hamileler için! Özellikle ultrasonla kontrole gitmeden önce hamile anne adaylarının okuması gerekiyor. Çocukların sebzeleri reddetmeleri anne karnında başladığı ortaya çıktı. Yeni yapılan araştırma, anne karnındaki bebeklerin, anneleri havuç yiyince gülümsediğini, lahana yiyince de yüzlerini buruşturduğunu gösterdi. İşte haberin detayları....

    Bunu yerseniz karnınızdaki bebek gülümser

    Salata yeme fikri bazı insanların tat alma tomurcuklarını harekete geçirip ağzını sulandırırken, bazıları için bir kase sebzeyi çiğneme fikri daha çok bir ceza gibi gelebiliyor. Acaba bebekler için durum nasıl?

    Yeni bir araştırma, bebeklerin daha anne karnındayken farklı tatlara tepki vermeye başladığını gösterdi. Durham Üniversitesi'nden araştırmacılar, 100 hamile kadın üzerinde yaptıkları çalışmada, dört boyutlu ultrasonla anneleri sebze yediğinde bebeklerin verdikleri tepkileri ölçtü. Sonuç dikkat çekiciydi!

    Bebekler, anneleri havuç yedikten kısa süre sonra gülümserken, anneleri lahanayı tercih ettiğinde yüzlerini buruşturdu. Bulgular, hamile kadınların yediklerinin doğumdan sonra bebeklerinin tat tercihlerini etkileyebileceğini gösteriyor. Araştırmacılara göre, sonuçların sağlıklı beslenme alışkanlıkları oluşturmada etkileri olabilir.

        ANNE KARNINDA TAT ALABİLİYORLAR
        Daha önceki çalışmalar, amniyotik sıvının solunması ve yutulması yoluyla bebeklerin tat aldığını ve kokladığını ortaya koymuştu. Bu çalışmalar doğum sonrası sonuçlara dayanıyordu.

        Yeni yapılan araştırma ise bebeklerin doğumdan önce tatlara verdikleri tepkileri değerlendirerek anne karnında tat alıp alamadıklarını test etti.

        Yaşları 18 ile 40 arasında değişen 100 hamile kadın, hamileliklerinin 32'nci haftası ile 36'ncı haftası arasında dört boyutlu ultrasonla takip edildi. Kadınlara her ultrason taramasından 20 dakika önce 400 mg havuç ve 400 mg lahana kapsülü verildi; bu esnada başka bir şey yiyip içmemeleri istendi.

            Kontrol grubundaki bazı kadınlara ise her iki kapsül de verilmedi. Sonuçlar, düşük miktarda havuç ve lahananın anne karnındaki bebeklerin tepki vermesi için yeterli olabileceğini gösterdi.