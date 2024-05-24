Saç dökülmesini bıçak gibi kesecek! 1 daması bile saçı halat gibi güçlendirecek

NASIL KULLANILIR?
Doğru Karışımı Hazırlayın: Biberiye yağını, taşıyıcı bir yağ (örneğin, hindistancevizi yağı veya zeytinyağı) ile karıştırın. Bu, yağın saç derisinde daha kolay emilmesini sağlar ve cildi tahriş etmez.
Saç Derisine Masaj Yapın: Hazırladığınız karışımı saç derinize nazikçe masaj yaparak uygulayın. Bu, kan dolaşımını artırır ve yağın saç köklerine nüfuz etmesini sağlar.
Bekleyin: Yağın saç derisinde en az 30 dakika beklemesine izin verin. Daha iyi sonuçlar için bu süreyi uzatabilirsiniz. İsterseniz yağı gece boyunca saçınızda bırakabilirsiniz.
Yıkayın: Yağı saçınızdan çıkarmak için hafif bir şampuan kullanarak saçınızı yıkayın.