5 dakikada ıspanaklı börek tarifi zirvede! Misafir zile basana kadar hazır oluyor

Tavada Pişirme

🍳 Yapışmaz bir tavayı sıvıyağ ile güzelce yağlayın.

🥘 Hazırladığınız börek karışımını yağlanmış tavaya dökün.

🔥 Tavayı kısık ateşte pişmeye bırakın.

👀 Alt kısmının pişip pişmediğini spatula ile kenarından kontrol edin.

🔄 Alt kısmı pişen böreği düz bir servis tabağı veya düz bir kapak yardımı ile ters çevirin.

🔥 Diğer tarafını da aynı şekilde pişirin.