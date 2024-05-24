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Diyarbakır'da yaşayanlar yere dikkatli baksın! Bulduğu taş 4 milyon TL ediyor! Tarlada gezerken milyoner oldu

Diyarbakır'ın topraklarında, bir çiftçiye sıradan bir gün, inanılmaz bir servetin kapılarını araladı. Adeta bir mucize olarak nitelendirilen olayda, çiftçi tarlasında çalışırken toprağın altında gözüne çarpan bir taşı fark etti.

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 19:48 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 19:49
Diyarbakır’da yaşayanlar yere dikkatli baksın! Bulduğu taş 4 milyon TL ediyor! Tarlada gezerken milyoner oldu

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Çiftçi, tarlasında bulduğu bu taşın değerinin yaklaşık olarak 4 milyon TL olduğunu öğrendiğinde şaşkınlığını gizleyemedi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, bir kuaför dükkanında çalışan kişi tarlada bulduğu göktaşını satışa çıkardı ve bu olay bölgede heyecan yarattı.

9 ay önce Türkiye'nin doğu ve güneydoğu illerinde görülen meteor yağmuru sonrası, benzer bir durum yaşandığı hatırlanarak, bulunan göktaşıyla ilgili ilginç spekülasyonlar başladı.

Taşı bulan kişi ise bulduğu taşı açık artırmada en yüksek teklifi verene satacağını ve aldığı parayla sevdiği kızla evleneceğini açıkladı. Bu duygusal karar, bölgede hem sevinç hem de merak uyandırdı.

Göktaşının gerçek değeri ve sonrasında nasıl bir ilgi göreceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

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