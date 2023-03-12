Kaliteli uyku sağlıklı yaşamı beraberinde getiriyor!





VÜCUDU KORUR

Sağlıklı bir beden için kaliteli uyku büyük önem taşıyor. Öyle ki uyku yoksunluğu, beyin, kalpdamar, mide-bağırsak, endokrin ve bağışıklık sistemini olumsuz etkiliyor. Prof. Dr. Hüseyinoğlu, "Uyku, canlılar için dinlenme ve onarım sürecidir. İnsanlar düzenli olarak uyuduğunda kalp ve damar, solunum, sinir, endokrin, midebağırsak ve bağışıklık sisteminde onarım ve vücut organizasyonunda değişiklikler olmaktadır. Bu sürecin başında olan merkezi sinir sistemi bir komuta merkezidir. Uyku sürecinde beyin ve bağışıklık sistemi arasında da karşılıklı haberleşme ve etkileşim olduğu bilinmektedir. Endokrin sistemde de uyku sırasında bazı değişiklikler meydana gelmektedir. Normal uyku sırasında büyüme hormonu ve prolaktin salgısı artarken, kortizol ve tiroit stimulan hormon salgısı azalmaktadır. Bu nedenle yeterli süt salgısının olması için emziren annelerin uykularına dikkat etmeleri ve yeterince uyumaları önerilmektedir" bilgisini veriyor.