Kaliteli uyku sağlıklı yaşamı beraberinde getiriyor!

Uyku, gün boyu yorulan vücudun dinlenmesi için kritik önem taşıyor. Araştırmalar, toplumun yüzde 40'ında uyku problemi olduğunu gösteriyor. Üstelik geceleri 5 saatten daha az uyuyan 50 yaş ve üstü kişilerde kronik sağlık problemleri ortaya çıkıyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Nergiz Hüseyinoğlu, uykuyla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor.
VÜCUDU KORUR
Sağlıklı bir beden için kaliteli uyku büyük önem taşıyor. Öyle ki uyku yoksunluğu, beyin, kalpdamar, mide-bağırsak, endokrin ve bağışıklık sistemini olumsuz etkiliyor. Prof. Dr. Hüseyinoğlu, "Uyku, canlılar için dinlenme ve onarım sürecidir. İnsanlar düzenli olarak uyuduğunda kalp ve damar, solunum, sinir, endokrin, midebağırsak ve bağışıklık sisteminde onarım ve vücut organizasyonunda değişiklikler olmaktadır. Bu sürecin başında olan merkezi sinir sistemi bir komuta merkezidir. Uyku sürecinde beyin ve bağışıklık sistemi arasında da karşılıklı haberleşme ve etkileşim olduğu bilinmektedir. Endokrin sistemde de uyku sırasında bazı değişiklikler meydana gelmektedir. Normal uyku sırasında büyüme hormonu ve prolaktin salgısı artarken, kortizol ve tiroit stimulan hormon salgısı azalmaktadır. Bu nedenle yeterli süt salgısının olması için emziren annelerin uykularına dikkat etmeleri ve yeterince uyumaları önerilmektedir" bilgisini veriyor.
SÜRESİ ÖNEMLİ
Uyku süreleri kişiden kişiye göre değişiklik gösteriyor. Kimin kaç saat uyuması gerektiğinin kişiye göre değerlendiriliyor. Bazı insanlar günlük 5-6 saat uyduğunda ve uyandığında kendilerini dinlenmiş ve enerjik hissederken, bazıları ise 9-10 saat uyuduktan sonra kendilerinin çok iyi dinlendiğini belirtiyor. Genel olarak 1 yaşından küçük çocuklar günde ortalama 10-16 saat uyurken, ergenlik çağındaki çocukların uyku süresi 8-12 saat olması bekleniyor. Erişkin insanların uyku süresi yaklaşık 6-9 saat arasında değişiyor. Yaşlandıkça uyku süresi azalıyor ve uyku daha yüzeyel bir hal alıyor.
FAZLASI DA ZARARLI...
Uykunun eksikliği de fazlalığı da zarar veriyor! Aşırı uyku halinin önemsenmesi gerekiyor. Bu sorunların temelinde uyku apnesi, narkolepsi ve uykuda hareket bozukluğu yatabiliyor. Yine bunama, kalp, diyabet ve akciğer hastalıkları da aşırı uyku şikayetlerine yol açıyor.
KAFEİNİ AZALTIN
Uyku sorunu olanların her gece aynı saatte yatması ve her sabah aynı saatte kalkması, gündüz uykusundan kaçınması öneriliyor. Yatak odasında ses ve ışık düzenlemesi yapmak önem taşıyor. Yatmadan en az 6 saat önce kafeinli içecekleri tüketilmemesi gerekiyor.