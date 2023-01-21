Dayanılmaz ağrılara yol açan migren aileden miras





GÜNLER SÜRER...

Migren ağrısı, en sık 20-45 yaşları arasında görülüyor. Kadınlarda sık rastlanan bu ağrıda, kalıtsal faktörler etkili oluyor. Hem anne hem de babasının migreninin olması durumunda, çocuklarda risk yüzde 75'lere çıkıyor. Sadece anne ya da babada olması durumunda bu oran yüzde 50 olarak ölçümleniyor. Migrende tek taraflı ağrı, bulantı ve kusma, ışık ve gürültüye karşı aşırı hassasiyet ile birlikte, zonklayıcı özellikte baş ağrısı ortaya çıkıyor. Sumer, "Migrenli kişi günlük işlerini yerine getiremeyebilir. Ataklar 4 ile 72 saat sürer ve ağrı öncesi dönem, ağrı dönemi ve ağrı sonrası dönem olmak üzere üçe ayrılır. Ağrı öncesi dönem ile ağrı sonrası dönem kaslarda ağrı ve hassasiyet, yorgunluk, bitkinlik ve halsizlik ile duygu durum değişiklikleri ile kendisini gösteriyor ve saatler hatta günler sürebilir" diyor.