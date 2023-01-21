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    Dayanılmaz ağrılara yol açan migren aileden miras

    Dayanılmaz ağrılara yol açan migren, neden olduğu şikayetlerle yaşam kalitesini düşürüyor. Genetik faktörlere değinen uzmanlar, tedavi yöntemlerini açıklıyor...

    Migren ağrısı aileden miras

    B ağrısı, toplumda en sık görülen şikayetlerin başında geliyor. Her 5 kişiden birinde görülen migren kökenli baş ağrısı yaşam kalitesini düşürüyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Murat Sumer, migrenin genetik etkisine değiniyor. Ağrıyı tetikleyen faktörlerden kaçınmanın önem taşıdığını belirtiyor. Tedavi yöntemleriyle ilgili bilgilendiriyor.



    GÜNLER SÜRER...
    Migren ağrısı, en sık 20-45 yaşları arasında görülüyor. Kadınlarda sık rastlanan bu ağrıda, kalıtsal faktörler etkili oluyor. Hem anne hem de babasının migreninin olması durumunda, çocuklarda risk yüzde 75'lere çıkıyor. Sadece anne ya da babada olması durumunda bu oran yüzde 50 olarak ölçümleniyor. Migrende tek taraflı ağrı, bulantı ve kusma, ışık ve gürültüye karşı aşırı hassasiyet ile birlikte, zonklayıcı özellikte baş ağrısı ortaya çıkıyor. Sumer, "Migrenli kişi günlük işlerini yerine getiremeyebilir. Ataklar 4 ile 72 saat sürer ve ağrı öncesi dönem, ağrı dönemi ve ağrı sonrası dönem olmak üzere üçe ayrılır. Ağrı öncesi dönem ile ağrı sonrası dönem kaslarda ağrı ve hassasiyet, yorgunluk, bitkinlik ve halsizlik ile duygu durum değişiklikleri ile kendisini gösteriyor ve saatler hatta günler sürebilir" diyor.



    ZAMANLA KRONİKLEŞİR
    Sık görülen tetikleyiciler arasında açlık, alkol alımı, stres, psikolojik travma, alışılmış olandan az ya da fazla uyuma, çikolata, portakal, baharat gibi besinler sayılıyor. Ağrı kesiciler ne kadar erken alınırsa o kadar etkin oluyor.



        TEDAVİ AĞRIYA ÖZEL
        Migrenin tedavi tetikleyici faktörlere göre uygulanıyor. Prof. Dr. Mehmet Murat Sumer, tedavi yöntemlerini sıralıyor:
        ATAK TEDAVİSİ: Ağrı kesici ilaçların yanı sıra sadece migren ataklarında kullanılan çeşitli ilaçlara da başvurulur.
        KORUYUCU TEDAVİ: Yüksek tansiyon, epilepsi ya da depresyon gibi farklı olan çeşitli ilaçlar yer alır.
        MİGREN ENJEKSİYONU: 'Migren aşısı' olarak da bilinir. Ancak aslında aşı değildir. Ayda bir kez uygulanan enjeksiyon uygulaması ile ağrının tetiklenmesinin ve yayılımının önüne geçilir.

        PORTAKALLA SAĞLIKLI KAL
        C vitamini deposu portakal, kalbi koruyor. Öksürüğü kesiyor. Mide kanserini önlüyor. Böbrekte taş oluşumunu engelliyor.

        KATARAKTA YUMURTA
        Kahvaltıların vazgeçilmezi yumurta, tok tutuyor. Kötü kolesterolü düşürüyor. Beyni besliyor. Katarakt riskini azaltıyor.

        KALP DOSTU YEŞIL ÇAY
        Beyin fonksiyonlarını destekleyen yeşil çay, tansiyonu dengeliyor. Kalbi güçlendiriyor. Zayıflamaya yardımcı oluyor.

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        Haberler Sağlık Dayanılmaz ağrılara yol açan migren aileden miras
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