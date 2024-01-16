Canan Karatay ilk defa açıkladı: Mucize gibi bir şey! "Kandaki zehirleri dışarı atıyor"

Prof. Dr. Canan Karatay'ın önerdiği bu mucizevi bitki ısırgan otu, sağlıklı bir yaşam için doğal ve etkili bir seçenektir. İçerdiği besin değerleri ve sağlık faydalarıyla, herkesin diyetine eklemesi gereken bir besin kaynağı olarak ön plana çıkıyor. Karatay, sağlıklı ve dengeli beslenmenin yanı sıra, düzenli egzersiz ve sağlıklı yaşam tarzının önemini de vurgulamaktadır.