Birçok önemli hastalığa karşı koruyor! Uzmanından uzun yaşamın sırrı: Akkermansia

KİLO VERMEYİ KOLAYLAŞTIRIR Akkermansia, özellikle obezite ve diyabete karşı koruyucu etki gösteriyor. Bakterinin üretmiş olduğu asetik asit, açlık hormonu olan ghrelin hormonunu düşürür, açlık krizini önler, kan şekeri seviyesinin sabit tutulmasını sağlayarak tokluk hissini artırır, kalori alımını düşürür. Orta ve uzun süreçte besin tüketiminin azalması ve yeterli bir düzeyde kalmasıyla kilo alımı durur, diyetle kilo verilmesi kolaylaşır.



BAĞIRSAK MUKOZASINI YENİLER

Bağırsak dokusunun incelmesi, kendini yenileyememesi, doku aralıklarında enfeksiyon ve iltihabın oluşması, yaraların başlaması temel olarak iki hastalığın ortaya çıkmasına neden olur. İBS ve İBD olgularında bağırsak geçirgenliğinin ortadan kaldırılması, bağırsak bariyerinin sağlanması temel tedavi yaklaşımıdır. Akkermansia'nın İBS ve İBD üzerine olumlu etkilerinin olduğu bilimsel araştırmalarda gösterilmiştir.



KANSERİ ENGELLER

Kısa zincirli yağ asitlerinden olan bütürik asit, musin üretimine ve sentezine destek vererek bağırsak mukozasının yenilenmesinde aktif görev yapar. Mukozanın kendini yenilemesi, kalınlığının artırılması, aralıkların kapanması ve sımsıkı bir form almasıyla olumlu bir etki ortaya çıkmış olur. Kolon kanserinin önlenmesinde etkin rolü vardır. Kanserin önlenmesindeki kritik rolü ise kanserojen maddeler içindeki nitratı enerji kaynağı olarak kullanması ile kanserojen maddeleri parçalamasıdır.