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Birçok önemli hastalığa karşı koruyor! Uzmanından uzun yaşamın sırrı: Akkermansia

İyi bakteriler, ağız boşluğundan akciğerlere kadar tüm vücudumuzda görülüyor. Birçok önemli hastalığa karşı koruyor. Prof. Dr. Osman Erk, en İyİ bakteri olan akkermansia Muciniphila’nın mucize faydalarını anlatıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Aralık 2023 Güncelleme 24 Aralık 2023, 07:05
Birçok önemli hastalığa karşı koruyor! Uzmanından uzun yaşamın sırrı: Akkermansia

Probiyotikler yani iyi bakteriler günümüzde en fazla bilimsel çalışmanın yapıldığı alanlardan birini oluşturuyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, 2004 yılında keşfedilen en faydalı bakteri Akkermansia Muciniphila'nın mucize faydalarını anlatıyor:

KİLO VERMEYİ KOLAYLAŞTIRIR
Akkermansia, özellikle obezite ve diyabete karşı koruyucu etki gösteriyor. Bakterinin üretmiş olduğu asetik asit, açlık hormonu olan ghrelin hormonunu düşürür, açlık krizini önler, kan şekeri seviyesinin sabit tutulmasını sağlayarak tokluk hissini artırır, kalori alımını düşürür. Orta ve uzun süreçte besin tüketiminin azalması ve yeterli bir düzeyde kalmasıyla kilo alımı durur, diyetle kilo verilmesi kolaylaşır.


BAĞIRSAK MUKOZASINI YENİLER
Bağırsak dokusunun incelmesi, kendini yenileyememesi, doku aralıklarında enfeksiyon ve iltihabın oluşması, yaraların başlaması temel olarak iki hastalığın ortaya çıkmasına neden olur. İBS ve İBD olgularında bağırsak geçirgenliğinin ortadan kaldırılması, bağırsak bariyerinin sağlanması temel tedavi yaklaşımıdır. Akkermansia'nın İBS ve İBD üzerine olumlu etkilerinin olduğu bilimsel araştırmalarda gösterilmiştir.

KANSERİ ENGELLER
Kısa zincirli yağ asitlerinden olan bütürik asit, musin üretimine ve sentezine destek vererek bağırsak mukozasının yenilenmesinde aktif görev yapar. Mukozanın kendini yenilemesi, kalınlığının artırılması, aralıkların kapanması ve sımsıkı bir form almasıyla olumlu bir etki ortaya çıkmış olur. Kolon kanserinin önlenmesinde etkin rolü vardır. Kanserin önlenmesindeki kritik rolü ise kanserojen maddeler içindeki nitratı enerji kaynağı olarak kullanması ile kanserojen maddeleri parçalamasıdır.



DOKTORA DANIŞIN
Günümüzde D vitamini, Omega-3 eksikliği gibi probiyotik eksikliği de yaygın bir sorun. Çünkü genellikle doğal gıdalarla beslenemiyoruz. Dolayısıyla reflü, gastrit, iltihabi bağırsak hastalığı, ishal, kabızlık, gaz, şişkinlik gibi sorunlar yaşıyorsanız, sık hastalanıyorsanız beslenmenizde probiyotik gıdalara daha fazla yer açmalı ya da doktora danı- şarak sağlıklı bir beslen- me programı oluş- turabilirsiniz

KALP VE DAMAR HASTALIKLARINI ÖNLER
Kalp ve damar hastalıklarında koruyucu rolü vardır. İnsülin direnci, yüksek kolesterol, yağ birikimi kalp ve damar hastalıklarının ana nedenleridir. Akkermansia bakterisinin glikoz kontrolündeki etkin rolü pankreas sağlığını ve insülin direncini olumlu etkilediği tespit edilmiştir. Damar sertliğini önleyerek, kalp ve damar hastalıklarından koruyucu özelliği araştırmalarla belirlenmiştir.




BAĞIRSAK-BEYİN BARİYERİNİ DESTEKLER
Bağırsak-beyin bariyerinin bozulmasıyla beyine ulaşan zararlı toksinler, ağır metaller ve diğer zehirli kimyasalların etkileri sonucunda Multiple Skleroz (MS), otizm, Parkinson ve Alzheimer gibi nörolojik hastalıklar ortaya çıkar. Bağırsak-beyin bariyerini destekler. Ayrıca bağırsaklarda triptofan sentezini artırır. Triptofan; serotonin ve melatoninin öncül aminoasididir. Bu şekilde duygu durum olumsuzlukları önlenir. Kaygı, endişe, stres ve depresyon ortadan kalkar.

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