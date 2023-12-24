Birçok önemli hastalığa karşı koruyor! Uzmanından uzun yaşamın sırrı: Akkermansia

DOKTORA DANIŞIN
Günümüzde D vitamini, Omega-3 eksikliği gibi probiyotik eksikliği de yaygın bir sorun. Çünkü genellikle doğal gıdalarla beslenemiyoruz. Dolayısıyla reflü, gastrit, iltihabi bağırsak hastalığı, ishal, kabızlık, gaz, şişkinlik gibi sorunlar yaşıyorsanız, sık hastalanıyorsanız beslenmenizde probiyotik gıdalara daha fazla yer açmalı ya da doktora danı- şarak sağlıklı bir beslen- me programı oluş- turabilirsiniz
KALP VE DAMAR HASTALIKLARINI ÖNLER
Kalp ve damar hastalıklarında koruyucu rolü vardır. İnsülin direnci, yüksek kolesterol, yağ birikimi kalp ve damar hastalıklarının ana nedenleridir. Akkermansia bakterisinin glikoz kontrolündeki etkin rolü pankreas sağlığını ve insülin direncini olumlu etkilediği tespit edilmiştir. Damar sertliğini önleyerek, kalp ve damar hastalıklarından koruyucu özelliği araştırmalarla belirlenmiştir.
BAĞIRSAK-BEYİN BARİYERİNİ DESTEKLER
Bağırsak-beyin bariyerinin bozulmasıyla beyine ulaşan zararlı toksinler, ağır metaller ve diğer zehirli kimyasalların etkileri sonucunda Multiple Skleroz (MS), otizm, Parkinson ve Alzheimer gibi nörolojik hastalıklar ortaya çıkar. Bağırsak-beyin bariyerini destekler. Ayrıca bağırsaklarda triptofan sentezini artırır. Triptofan; serotonin ve melatoninin öncül aminoasididir. Bu şekilde duygu durum olumsuzlukları önlenir. Kaygı, endişe, stres ve depresyon ortadan kalkar.