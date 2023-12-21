Uzmanı suyun hayatımız için ne denli önemli olduğunu anlattı! İşte saymakla bitmeyen faydaları...

Besinlerin sindirilmesine yardımcı olan su, hücrelerin ihtiyaç duyduğu besin maddelerini hücrelere ulaştırıyor. Hücrelerde oluşan atık toksik maddelerin temizlenmesini sağlıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, suyun hayatımız için ne denli önemli olduğunu anlatıyor:

İnsan vücudunun yüzde 70'ini su oluşturuyor. Hiçbir şey yemeden bir ay kadar yaşayabilmek mümkün iken, su içmeden ancak 2-3 gün canlı kalınabiliyor.

KALP DOSTUDUR

Az miktarda su kaybı bile vücudun dengesini bozar, yorgunluğa, konsantrasyon azalmasına ve ağrılara neden olur. Yeterli ve doğru su içilmez ise insan sağlığı tehlikeye girer. Su, bazal metabolizmayı hızlandırır yani uyurken daha fazla enerji tüketiriz.

Bu da daha az obezite anlamına gelir. Yanlış ve yetersiz su insanı yorgun, şişman ve hasta yapar. Kalın bağırsak, mesane ve göğüs kanseri, yeterli su içenlerde daha az görülmektedir. Günde 5 ve daha fazla bardak su içenlerde kalp hastalığından ölüm riski, günde 2 bardak ve daha az içenlerden çok daha az bulunmuştur. Damarlar içerisinde dolaşan su kanın akıcılığını arttırarak kalbi ve damarları korur.