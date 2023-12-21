Uzmanı suyun hayatımız için ne denli önemli olduğunu anlattı! İşte saymakla bitmeyen faydaları...

İnsan vücudunun yüzde 70'ini su oluşturuyor. Hiçbir şey yemeden bir ay kadar yaşayabilmek mümkün iken, su içmeden ancak 2-3 gün canlı kalınabiliyor.
Besinlerin sindirilmesine yardımcı olan su, hücrelerin ihtiyaç duyduğu besin maddelerini hücrelere ulaştırıyor. Hücrelerde oluşan atık toksik maddelerin temizlenmesini sağlıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, suyun hayatımız için ne denli önemli olduğunu anlatıyor:
KALP DOSTUDUR
Az miktarda su kaybı bile vücudun dengesini bozar, yorgunluğa, konsantrasyon azalmasına ve ağrılara neden olur. Yeterli ve doğru su içilmez ise insan sağlığı tehlikeye girer. Su, bazal metabolizmayı hızlandırır yani uyurken daha fazla enerji tüketiriz.
Bu da daha az obezite anlamına gelir. Yanlış ve yetersiz su insanı yorgun, şişman ve hasta yapar. Kalın bağırsak, mesane ve göğüs kanseri, yeterli su içenlerde daha az görülmektedir. Günde 5 ve daha fazla bardak su içenlerde kalp hastalığından ölüm riski, günde 2 bardak ve daha az içenlerden çok daha az bulunmuştur. Damarlar içerisinde dolaşan su kanın akıcılığını arttırarak kalbi ve damarları korur.
SUYU TANIMIYORUZ!
İçtiğimiz su hakkında en küçük bir bilgiye bile sahip değiliz. Suda ne kadar toksin var?, hangi işlemlerden geçiriliyor?, bu toksinlerin ne kadarı arıtma işlemlerinden sonra suda var olmaya devam ediyor? arıtma sonucu suya yeni toksinler ekleniyor mu?, su ambalajları nasıl elde ediliyor?, hangi kimyasalları içeriyor?, bunlar vücutta nasıl etki yapıyor?, musluklardan akan su nasıl evimize kadar geliyor?, su tankları ve su borularının içlerinde neler var? Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Akciğer, deri, barsak hareketleri ve idrarla, günde ortalama olarak erişkin bir insan 2,5-3 litre su kaybeder. Kaybedilen bu suyun mutlaka yerine konulması gerekir. İnsanlar açlık ve susuzluk hislerini birbirine karıştırma eğilimindedir. Vücut susuz kaldığı zaman bu his insanların önemli bir kısmında açlık olarak algılanır ve yemek ihtiyacı ortaya çıkar, böylelikle fazla kalori alınmış olur. İnsanlar yeterli su içmedikleri gibi aynı zamanda asidik karakterde olan bol miktarda çay, kahve, kola, soda, alkol gibi içecekleri tüketirler. Bu içecekler su ihtiyacını karşılayamaz ve idrar söktürücü etkileri ile vücudun susuzluğunu daha da arttırırlar.