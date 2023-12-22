Uzmanından soğuk havalarda cildi korumanın yolları

Soğuk hava, nem değişiklikleri, dışarı ve içeri ortamlar arasında ısı farkına sık sık maruz kalmak, cilt bariyerini bozuyor. Cildi kurutuyor. Çatlakların oluşmasına yol açıyor.
Soğuk hava, nem değişiklikleri, dışarı ve içeri ortamlar arasında ısı farkına sık sık maruz kalmak, cilt bariyerini bozuyor. Cildi kurutuyor. Çatlakların oluşmasına yol açıyor.
Tüm bu süreç egzama gibi bazı cilt hastalıklarının görülme sıklığının ve şiddetini artırıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Demirel, soğuk havalarda cildi korumanın yollarını anlatıyor: Bol bol su tüketin. Kuruyan bölgeye krem ve serumlarla nem desteği sağlayın. Banyo sonrası kurulanır kurulanmaz hızlıca nemlendirici ya da banyo yağları uygulayın.
KABIZLIĞA BAL
Bal, kuvvet ve canlılık verir. Nekahat döneminde hastanın ayağa kalkmasına yardım eder. Kansızlığa, zayıflığa iyi gelir. Çocuklarda bağırsakları yumuşatır.
ÖKSÜRÜĞE EBEGÜMECİ
Ebegümeci, göğsü yumuşatır. Öksürük keser. Mide bulantısı ve kusmaları önler. Ateşi düşürüp vücuda rahatlık verir. Boğaz ve bademcik iltihaplarını giderir. Dişeti hastalıklarını tedavi eder.