Uzmanından soğuk havalarda cildi korumanın yolları

Tüm bu süreç egzama gibi bazı cilt hastalıklarının görülme sıklığının ve şiddetini artırıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Demirel, soğuk havalarda cildi korumanın yollarını anlatıyor: Bol bol su tüketin. Kuruyan bölgeye krem ve serumlarla nem desteği sağlayın. Banyo sonrası kurulanır kurulanmaz hızlıca nemlendirici ya da banyo yağları uygulayın.