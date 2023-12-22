Uzmanı rafine bitkisel ve trans yağların fazla kullanımı hakkında uyardı

Yağların miktarı kadar çeşidi de önemli oluyor. Trans yağlar, işlenmiş sıvı yağlar, margarinler ve fazla hayvansal doymuş yağlar, sağlığa yarardan çok zarar veriyor. Doğru yağlar ise sağlığımızı koruyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, iyisiyle kötüsüyle yağları masaya yatırıyor:

Kişi hem yüksek oranda yağ tüketir hem de tükettiği yağlar sağlıklı değildir. Omega 3 ve tekli doymamış yağlar gibi sağlık için elzem olan yağ asitleri ise diyette yeterince bulunmaz.

Doymuş yağ ve trans yağ oranı yüksek bir diyet, bağışıklık sistemi ve damar sistemini bozuyor. Obezite, şeker hastalığı, kanser, kalp damar hastalıkları, felç, hafıza kaybı ve iktidarsızlık gibi pek çok sağlık sorununa yol açıyor. Hayvansal doymuş yağlar kalp damar hastalıkları ve kanser ile ilişkilendirildikleri için tüketilmemeli veya tüketilecek ise organik olanlar tercih edilmelidir.