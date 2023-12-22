Uzmanı rafine bitkisel ve trans yağların fazla kullanımı hakkında uyardı

Yağların miktarı kadar çeşidi de önemli oluyor. Trans yağlar, işlenmiş sıvı yağlar, margarinler ve fazla hayvansal doymuş yağlar, sağlığa yarardan çok zarar veriyor. Doğru yağlar ise sağlığımızı koruyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, iyisiyle kötüsüyle yağları masaya yatırıyor:
Kişi hem yüksek oranda yağ tüketir hem de tükettiği yağlar sağlıklı değildir. Omega 3 ve tekli doymamış yağlar gibi sağlık için elzem olan yağ asitleri ise diyette yeterince bulunmaz.
Doymuş yağ ve trans yağ oranı yüksek bir diyet, bağışıklık sistemi ve damar sistemini bozuyor. Obezite, şeker hastalığı, kanser, kalp damar hastalıkları, felç, hafıza kaybı ve iktidarsızlık gibi pek çok sağlık sorununa yol açıyor. Hayvansal doymuş yağlar kalp damar hastalıkları ve kanser ile ilişkilendirildikleri için tüketilmemeli veya tüketilecek ise organik olanlar tercih edilmelidir.
HÜCRE ZARI AÇIN UYGUN DEĞİL
Günümüzde yüksek ısılarda işlenmiş rafine bitkisel yağlar bol miktarda tüketilmektedir. Ayçiçeği, mısır, aspir, pamuk, susam, soya, kanola ve palm yağları bol miktarda omega 6 ve çoklu doymamış yağ içerirler. Bu süpermarket yağları 200 derecenin üzerinde ısıtılarak ekstre edildiklerinden içlerinde trans yağ oluşur. Trans yağlarla birlikte fazla miktarda omega 6 yağ asitleri sağlıklı hücre zarları oluşturmak için uygun değildir. Dondurulmuş ve fırınlanmış gıdalar ve kızartma yağlarındaki trans yağların en küçük miktarları bile sağlık açısından zararlıdır.
KALORİ AÇISINDAN ZENGİN
Kuruyemişler, zentin, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, avokado, yeşil yapraklı sebzeler, hatta kuru baklagiller ve tam tahıllar sağlıklı yağ kaynaklarıdır. Bir yemek kaşığı zeytinyağında 120 kalori vardır. Yağ kullanılacak ise kızartmalarda soğuk sıkım zeytinyağı ve organik tereyağı, salatalarda ise yine soğuk sıkım zeytinyağı ve keten yağı tercih edilmelidir.