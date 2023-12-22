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Uzmanı zeytinyağının saymakla bitmeyen faydalarını anlatıyor

Prof. Dr. Osman Erk, antioksidan deposu zeytinyağının faydalarını sıralıyor: İltihabı yok eder. Kalp ve damar hastalıklarını engeller. Kansere karşı koruma sağlar.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Aralık 2023 Güncelleme 23 Aralık 2023, 07:02
Uzmanı zeytinyağının saymakla bitmeyen faydalarını anlatıyor

Doğada bulunan en sağlıklı yağlardan zeytinyağında 3 temel antioksidan madde polifenoller, karotenoidler ve E vitamini bulunuyor. Bu bileşikler mucizevi etkiler gösteriyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, zeytinyağının faydalarını anlatıyor:

KEŞFEDİLMEMİŞ YAĞLAR VAR
İltihaplanmayı ve oksidatif stresi önlüyor. Kalp ve damar hastalıklarını engelliyor. LDL kolesterolü azaltıyor. Kansere yol açıyor. Enzim yapımını engeller. Hem DNA dostudur hem de telomerleri korur. Bu nedenle natürel sızma zeytinyağı yaşlanma karşıtı fonksiyonel bir gıda olarak değerlendirilir.

İçindeki antioksidan bileşikler serbest radikalleri etkisiz hale getirir. Kolesterolün okside olmasını önler. İyi ve kaliteli natürel sızma zeytinyağı özel bir yağdır ve zeytinyağının sağlığa faydalı olmasına yol açan 30 kadar polifenol antioksidan bileşik ve bunların dışında yüzlerce henüz keşfedilmemiş bileşikler barındırmaktadır. Zeytinde tanımlanan 200'den fazla fitobesin vardır.

DOYMUŞ YAĞIN YERİNE TÜKETİLMELİ
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA); "Kısıtlı ve kesin olmayan bilimsel kanıtlar, günde 2 yemek kaşığı (23 gr) zeytinyağı tüketiminin, içindeki tekli doymamış yağ asitleri sayesinde koroner kalp hastalığının ortaya çıkmasını önleyebileceğini göstermektedir.

Bunun için zeytinyağı benzer miktarlarda doymuş yağın yerine tüketilmeli ve günlük alınan toplam kalori miktarı artmamalıdır" diye açıklama yapmıştır. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) (Europan Food Safety Autority)'de 2006 yılında 250 mg/kg'dan fazla polifenol içeren natürel sızma zeytinyağının sağlığa yararlı olduğunu onaylamıştır.



BAĞIRSAK DOSTUDUR
Zeytinyağı ve çerezlerde ortak besin unsuru polifenollerdir. Polifenollerden zengin bir diyetin bağırsak sağlığı için de çok önemli olduğu anlaşılmıştır. Polifenoller bağırsaklarda dost laktobasillerin çoğalmasını teşvik ederken; E.coli, H.pylori gibi patojen bakterilerin sayısını azaltmaktadır. Dost bakterilerinin polifenolleri işleyerek oluşturdukları pek çok antioksidan madde ve kısa zincirli yağ asitleri damar sağlığı için, bağışıklık sistemini desteklemek için ve vücuttaki inflamasyonu azaltmada aktif rol oynamaktadır. Ayrıca kansere yönelik koruma sağlamaktadır.

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