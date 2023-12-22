Uzmanı zeytinyağının saymakla bitmeyen faydalarını anlatıyor

Doğada bulunan en sağlık lı yağlardan zeytinyağı nda 3 temel antioksidan madde polifenoller, karotenoidler ve E vitamini bulunuyor. Bu bileşikler mucizevi etkiler gösteriyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, zeytinyağının faydalarını anlatıyor:

KEŞFEDİLMEMİŞ YAĞLAR VAR

İltihaplanmayı ve oksidatif stresi önlüyor. Kalp ve damar hastalıklarını engelliyor. LDL kolesterolü azaltıyor. Kansere yol açıyor. Enzim yapımını engeller. Hem DNA dostudur hem de telomerleri korur. Bu nedenle natürel sızma zeytinyağı yaşlanma karşıtı fonksiyonel bir gıda olarak değerlendirilir.

İçindeki antioksidan bileşikler serbest radikalleri etkisiz hale getirir. Kolesterolün okside olmasını önler. İyi ve kaliteli natürel sızma zeytinyağı özel bir yağdır ve zeytinyağının sağlığa faydalı olmasına yol açan 30 kadar polifenol antioksidan bileşik ve bunların dışında yüzlerce henüz keşfedilmemiş bileşikler barındırmaktadır. Zeytinde tanımlanan 200'den fazla fitobesin vardır.