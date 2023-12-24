Bunları yap endişe etme! Uzamanı sağlıklı dişler için önerilerini sıraladı

Sağlıklı bir diş, doğru ağız bakımından geçiyor. Ağız bakım rutininizi geliştirerek, zararlı davranışlardan kaçınarak ve dengeli beslenme seçimleri yaparak uzun vadeli diş sağlık üzerinde büyük bir etki yaratılabiliyor. Doç. Dr. İlhan Metin Dağsuyu, doğru bir ağız bakımı rutini için önerilerde bulunuyor: Günde iki kez yumuşak kıllı bir diş fırçası kullanarak iki dakika boyunca nazikçe fırçalayın. Günde bir kez dişlerinizin aralarını diş ipi ile iyice temizleyin. Fırçalamadan sonra gargara yapın.
Şekerli veya asitli yiyecek ve içecek tüketiminizi sınırlayın. Öğün aralarında atıştırmaları azaltın. Yemeklerden veya şekerli içeceklerden sonra suyla durulayın. Tütün ve tütün ürünlerini kullanmayın veya azaltın. Diyetinizin dişlerinizi güçlü tutacak yeterli vitamin ve besinleri içeri içeren yiyecekler tüketin. Yılda 2 defa ağız ve diş sağlığı muayenenizi ihmal etmeyin.
VERTİGO ARTIK ÇÖZÜMSÜZ DEĞİL
Dayanılmaz ağrılara yol açan vertigoya sıklıkla bulantı, kusma ve denge kaybı eşlik edebiliyor. Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi İlyas Dişikırık, vertigonun çözümsüz olmadığını söylüyor. Her adımda dengede olmanın, yaşam kalitesini yükseltmek ve günlük aktivitelerde rahatlık sağlamak adına büyük etkiye sahip olduğunu belirten Dişikırık, "Verti- go sadece bir bulgu olduğundan öncelikle altta yatan hastalığın tedavi edilmesi gerekir" diyor.
ALZHEİMER YAŞA BAKMAZ
Eskiden ebeveynleri etkileyen hastalıklar, şimdi de çocukları etkiliyor. Bunlardan biri Çocukluk Çağı Alzheimerı olarak karşımıza çıkıyor. Uzmanlar, hastalığın klinik bir tanı değil, bazı kişilerin çocuğun hafızasını ve iletişim yeteneğini etkileyen çeşitli durumları tanımlamak için kullanıyor. 4-10 yaş arası çocuklarda hafıza ve iletişim sorunlarıyla seyrediyor.