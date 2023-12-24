Bunları yap endişe etme! Uzamanı sağlıklı dişler için önerilerini sıraladı

Sağlıklı bir diş, doğru ağız bakımından geçiyor. Ağız bakım rutininizi geliştirerek, zararlı davranışlardan kaçınarak ve dengeli beslenme seçimleri yaparak uzun vadeli diş sağlık üzerinde büyük bir etki yaratılabiliyor. Doç. Dr. İlhan Metin Dağsuyu, doğru bir ağız bakımı rutini için önerilerde bulunuyor: Günde iki kez yumuşak kıllı bir diş fırçası kullanarak iki dakika boyunca nazikçe fırçalayın. Günde bir kez dişlerinizin aralarını diş ipi ile iyice temizleyin. Fırçalamadan sonra gargara yapın.



Şekerli veya asitli yiyecek ve içecek tüketiminizi sınırlayın. Öğün aralarında atıştırmaları azaltın. Yemeklerden veya şekerli içeceklerden sonra suyla durulayın. Tütün ve tütün ürünlerini kullanmayın veya azaltın. Diyetinizin dişlerinizi güçlü tutacak yeterli vitamin ve besinleri içeri içeren yiyecekler tüketin. Yılda 2 defa ağız ve diş sağlığı muayenenizi ihmal etmeyin.