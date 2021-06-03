Takıntı hastalığı, kişinin psikolojisini bozuyor (Sağlık haberleri)

Obsesif kompulsif bozukluk (takıntı hastalığı), takıntı (obsesyon) ve zorlantıların (kompulsiyonların) görüldüğü, süreğen veya dönemsel alevlenmelerle giden, kişinin günlük işlevselliğini belirgin olarak etkileyen ve kişinin zamanını alan bir bozukluk olarak tanımlanıyor. Dr. Arda Kazım Demirkan, "Hastalık, pislik, mikrop bulaşma takıntıları ve zorlantılı el yıkama, temizleme davranışları, kuşku saplantıları ve kontrol etme zorlantıları, simetri, düzen ve sayılarla ilgili saplantı ve zorlantılar takıntı hastalığı belirtileridir" diyor.

2 TÜR TEDAVİ VAR

Tedavide ilaçların ve bilişsel davranışçı psikoterapinin etkisinin kanıtlandığını söyleyen Demirkan, "Çoğu durumda iki seçeneğin kombine edildiği tedaviler etkilidir" şeklinde konuşuyor.

AYAĞINIZA SAĞLIK

Ayak yapısında bozukluk olması, fonksiyonu, dengeyi ve yürüyüşü olumsuz yönde etkiliyor. Eklemlerde var olan yüklenmeyi artı- rıyor. Yara tedavi uzmanı Deniz Yahcı, diz, kalça ve hatta omurgada bile problemlere yol açtığını söylüyor. "Doğru ayak analizi, tabanlık uygulaması ve medikal ayak bakımı ile problemlerden kurtulabilirsiniz" diyor.

HAFIZAYA BAĞIRSAK

Bağırsaklarımız, "ikinci beynimiz" olarak biliniyor. Uluslararası bir bilim adamı ekibi, bağırsak mikrobiyomuyla hafıza arasındaki bir dizi bağlantıyı gözlemledi. Çalışmada insan popülasyonunun genetik çeşitliliğini simüle etmek için tasarlanmış fare modeli kullanıldı. Araştırma, genetiğin bağırsakta üretilen bakteriyel metabolitler yoluyla belleği nasıl etkileyebileceğini gösterdi.