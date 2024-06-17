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Siyasette 'bayram' havası! CHP ve MHP'den AK Parti'ye ziyaret: "Cumhur dimdik ayakta" mesajı | Heyetler ne konuştu?

Türk siyasetinde 'normalleşme' süreci gündemdeyken Kurban Bayramı pozitif iklimi pekiştirdi. CHP heyeti AK Parti'yi ziyaret etti. Görüşmede Gazze'deki son durum ve ekonomi konu başlıkları ele alındı. CHP'den sonra MHP heyeti AK Parti Genel Merkezi'nde ağırlandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için yol yürüyeceklerinin altını çizdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ise "Cumhur İttifakı dimdik ayakta. Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin arkasındayız" mesajı vererek tartışmalara son noktayı koydu.

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Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 13:06 Güncelleme 17 Haziran 2024, 13:13
Siyasette ’bayram’ havası! CHP ve MHP’den AK Parti’ye ziyaret: Cumhur dimdik ayakta mesajı | Heyetler ne konuştu? 1

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşma sürerken Türk siyasetindeki pozitif iklim pekişiyor.

Siyasette ’bayram’ havası! CHP ve MHP’den AK Parti’ye ziyaret: Cumhur dimdik ayakta mesajı | Heyetler ne konuştu? 2

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli telefonda görüşerek bayramlaştı.

Siyasette ’bayram’ havası! CHP ve MHP’den AK Parti’ye ziyaret: Cumhur dimdik ayakta mesajı | Heyetler ne konuştu? 3

ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A ÇİFTE TEBRİK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Başkan Erdoğan'ı arayarak hem Kurban Bayramı'nı hem de Babalar Günü'nü tebrik etti.

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