Siyonist basın duyurdu: İsrail Başbakanı Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pazartesi günü siyasi güvenlik kabinesi ile Pazar günü yaptığı toplantıda savaş kabinesinin sona erdiğini duyurdu.

Netanyahu, "Kabine, onun isteği üzerine Gantz ile koalisyon anlaşması yapmıştı. Gantz ayrılır ayrılmaz artık bir kabineye ihtiyaç yok" diye ekledi.

YENİ KABİNE KURULMAYACAK

Netanyahu'ya göre, daha önce bakanlar Bezalel Smotrich ve Itamar Ben Gvir tarafından ortaya atılan fikirle, koalisyon partilerinin liderlerinden oluşan yeni bir kabine olmayacak.

Pazar günü Netanyahu, haftalık kabine toplantısında "Hamas'ın yeteneklerini ortadan kaldırma hedefine ulaşmak için askeri kademenin her zaman kabul edemeyeceği kararlar aldığını" söyledi. "Bizim ordusu olan bir ülkemiz var, ülkesi olan bir ordumuz yok." demişti.

İsrail medyası daha sonra Netanyahu'nun hükümetindeki bakanlara sınırlı bir forumda hassas toplantılar düzenleyeceğini söylediğini bildirmişti.