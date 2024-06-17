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Siyonist basın duyurdu: İsrail Başbakanı Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti

Son dakika haberi! İsrail basınında yer alan haberlere göre, Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti. Netanyahu, kabinenin Benny Gantz'ın isteği üzerine kurulduğunu ve onun ayrılması üzerine fesih kararının alındığını duyurdu. Peki, İsrail'de yeni soykırım kabinesi kurulacak mı? İşte, detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 11:23 Güncelleme 17 Haziran 2024, 11:57
Siyonist basın duyurdu: İsrail Başbakanı Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pazartesi günü siyasi güvenlik kabinesi ile Pazar günü yaptığı toplantıda savaş kabinesinin sona erdiğini duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti

Netanyahu, "Kabine, onun isteği üzerine Gantz ile koalisyon anlaşması yapmıştı. Gantz ayrılır ayrılmaz artık bir kabineye ihtiyaç yok" diye ekledi.

YENİ KABİNE KURULMAYACAK

Netanyahu'ya göre, daha önce bakanlar Bezalel Smotrich ve Itamar Ben Gvir tarafından ortaya atılan fikirle, koalisyon partilerinin liderlerinden oluşan yeni bir kabine olmayacak.

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Pazar günü Netanyahu, haftalık kabine toplantısında "Hamas'ın yeteneklerini ortadan kaldırma hedefine ulaşmak için askeri kademenin her zaman kabul edemeyeceği kararlar aldığını" söyledi. "Bizim ordusu olan bir ülkemiz var, ülkesi olan bir ordumuz yok." demişti.

İsrail medyası daha sonra Netanyahu'nun hükümetindeki bakanlara sınırlı bir forumda hassas toplantılar düzenleyeceğini söylediğini bildirmişti.

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