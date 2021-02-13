Mutasyonlu virüse ilişkin çarpıcı açıklama: Vuhan'daki virüse göre çok daha hızlı yayılıyor





'YAZA DOĞRU RAHATLAYABİLİRİZ'

Aşılama çalışmalarıyla birlikte biraz rahatlama olabileceğini vurgulayan Akın "İki doz aşılanan nüfus yüzde 65-70'lere ulaştığı zaman epeyce rahatlamış olacağız. Ancak bu arada virüs de boş durmuyor. Virüs de kendi yaşamını sürdürmesi için zaman zaman yeni mutantları ortaya çıkarıyor ve bu yeni mutantların topluma yayılmasıyla tekrar ataklar yapıyor. Karşılıklı bir satranç mücadelesi gibi düşünün. İki taraf da hamle yapıyor. Ama aşılamayla hiç olmazsa, hastalanmaları görürüz; ancak ağır vakalar ve ölümleri daha az göreceğiz gibi bir düşüncem var. 2'nci doz aşıyı almış nüfus yüzde 65-70'ler olursa bu da yaklaşık 50 milyon kişiye denk geliyor, 50 milyon kişiye 2 doz aşı yapmış olursak, bir mesafe almış oluruz. Bu rahatlayacağız anlamına gelmiyor; çünkü aşı olursanız, yine maske, mesafe, hijyeni korumanız lazım. Şu anda hızlı bir şekilde aşımızı tamamlayalım. Mayıs, Haziran, Temmuz ayına doğru bir rahatlama olabilir. Hem insanların sokağa çıkması hem de bağışıklanmış kişi sayısının artmasına bağlı olarak biraz daha rahatlayabiliriz; ama 2021'de çok fazla rahatlayacağımızı düşünmemek lazım" ifadelerini kullandı.

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