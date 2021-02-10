Aralık 2019'dan beri dünyayı tehdit eden koronavirüs, geçirdiği mutasyonlarla bambaşka bir noktaya geldi. Mutasyonun önce İngiltere, ardından Güney Afrika, en son da Brezilya'da görülmesi tüm dünyada endişe yaratıyor.
Söz konusu üç varyanta ülkemizde de rastlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en son yaptığı açıklamada mutasyonlu virüsün 17 kentte görüldüğünü duyurdu. Hürriyet'te yer alan habere göre, Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Sema Turan ise mutasyonlu virüs görülen kent sayısının 23'e yükseldiğini açıkladı.
23 şehrin hangileri olduğuna dair henüz resmi olarak bir bilgi paylaşılmadı. Şehir olarak tek somut bilgi Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın'dan geldi. Prof. Dr. Aydın yaptığı açıklamada mutasyonlu virüsün Trabzon'da görüldüğünü söyledi.