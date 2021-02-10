Virüsün varyasyonları, baştan beri dolaşımda olan virüse kıyasla en az yüzde 30 hatta yüzde 70 kadar daha hızlı bulaşıyor. Bu geometrik artış kısa zamanda ciddi sayıda kişinin hastalanmasına yol açabilir. Çünkü her gün katlanarak giden bir artış söz konusu. Bir önceki gün sayı üç ise diğer gün birdenbire dokuz vakayla karşılaşılabiliyor. Dolayısıyla bu süreçte zaten var olan salgının yeniden daha büyük bir dalga olan 'üçüncü dalga' ile karşımıza çıkması mümkün.



2) DSÖ Avrupa'yı çok sert bir şekilde eleştirerek, "Bu şekilde devam edildiği sürece üçüncü dalganın olması çok olası" açıklamasını yapmıştı. Batı'da şu an bir esneklik söz konusu, bu süreci nasıl etkiler?

Avrupa ülkelerinde bununla ilgili simülasyonlar yapılıyor ve bu dalgada günlük vaka sayılarının 100 binleri geçeceği öngörülüyor. Umarım bu olmaz ama böyle bir olasılığın varlığını da görmezden gelmemiz hata olur. Çok dikkatli olmak, tedbirleri gevşetmemek lazım.

Şu anda Avrupa'daki vaka sayılarında bir iyileşme söz konusu ama bunlar, tedbirlerin sıkı bir şekilde uygulanmasıyla edinilmiş sonuçlardı. Bizde de aynı şekilde. Ancak tedbirlerde gevşemeye gidilirse tekrar bir artış olması beklenen bir durum. Bunun yanında, yeni varyantlar için durum giderek karmaşıklaşırsa ki öyle olması bekleniyor, gelecek dalganın çok daha büyük olacağı ve ülkelerin sağlık sistemi üzerinde yönetilmesi zor bir yük oluşturacağı endişesi hâkim.